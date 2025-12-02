Chicago Bulls : la réalité a brusquement rattrapé le rêve

Au tout début de la saison, les Chicago Bulls marchaient sur l’eau. Six victoires en sept matchs, un jeu léché, collectif et la première place de la Conférence Ouest. Désormais, le tableau est bien plus noir et tous les espoirs semblent avoir disparu de l’Illinois.

Certains fans en NBA n’ont pas le droit au bonheur et ces 10 dernières années, peu peuvent s’asseoir à la table de ceux des Chicago Bulls en terme de tristesse. Une parenthèse enchantée a apporté du baume au coeur des supporters en ce début de saison, mais le retour « à la normale » est brutal. Non, la franchise de l’Illinois n’a toujours pas passé de cap.

Après six victoires en sept rencontres, les hommes de Billy Donovan avaient des certitudes. La balle circulait magnifiquement en attaque, la défense était statistiquement la meilleure de NBA et beaucoup de joueurs évoluaient au meilleur niveau de leurs carrières : Josh Giddey, Ayo Dosunmu, Matas Buzelis, Patrick Williams ou encore Jalen Smith. Leaders de la Conférence Est alors que Coby White était encore à l’infirmerie, tous les rêves étaient permis.

Mais 13 matchs plus tard, le constat est douloureux. Le meneur de jeu à l’afro est de retour, et à un bon niveau, sauf qu’autour, il n’y a plus que des questionnements. 10 défaites sont venues noircir le tableau et la qualité de jeu a chuté de manière spectaculaire.

Le modjo de Chicago est parti…

6 victoires sur les 7 premiers matchs de la saison…

… et depuis : 10 défaites en 13 matchs.

Dont certaines bien vilaines. pic.twitter.com/lEPB2xpmhP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Si dans un premier temps, il n’y avait pas à s’inquiéter avec des revers à l’extérieur face aux Cavaliers, aux Pistons, aux Bucks ou encore aux Knicks dans des scénarios respectables, les performances de ces dix derniers jours laissent beaucoup plus à désirer. Quatre chutes consécutives douloureuses face aux Pelicans, aux Hornets, aux Pacers et au Magic. Chicago avait l’une des meilleures parties de calendrier de sa saison et pourtant la dynamique n’a jamais été aussi négative.

En attaque, la balle bouge beaucoup moins bien et les pourcentages des shooteurs ont largement baissé, mais le problème, c’est surtout de l’autre côté du parquet. Pendant 11 matchs de suite, les Bulls ont encaissé plus de 120 points. La première équipe depuis 35 ans à « réussir » un tel exploit.

The Chicago Bulls are the first team in 35 YEARS to give up 120+ points in 11 consecutive games.

😬😬🙄 pic.twitter.com/bsET238rVJ

— BullsMuse (@BullsMuse_) November 29, 2025

Et comme un malheur ne vient que rarement seul, d’autres certitudes du très bon début de saison se sont évaporées. Les joueurs de l’Illinois et notamment Nikola Vucevic étaient particulièrement clutchs il y a encore quelques semaines. Contre les Pacers ce samedi, le pivot monténégrin a envoyé deux air-balls dans le money-time et Pascal Siakam a envoyé un game-winner à un dixième de la sirène.

Les Bulls devaient, au vu du calendrier, profiter des deux dernières semaines pour remonter au classement et taquiner l’élite de l’Est, mais tout l’inverse s’est produit. Ils ont désormais un bilan de 9 victoires pour 11 défaites et sont dixièmes de la Conférence. Un retour dans la zone du Play-In qui sonne comme une aigre ironie. Tout à changé à Chicago, mais rien a changé.