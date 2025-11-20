Résumé NBA de la nuit : Nikola Vucevic assassine les Blazers au buzzer

Le 20 nov. 2025 à 07:09 par Robin Wolff

Les deux derniers matchs de la nuit en NBA étaient les plus serrés. Le clou du spectacle a été offert par Nikola Vucevic qui a planté un tir à 3-points au buzzer pour dégouter les Portland Trail Blazers.

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Rockets : 104-114 (stats)

: 104-114 (stats) Pacers – Hornets : 127-118 (stats)

– Hornets : 127-118 (stats) Sixers – Raptors : 112-121 (stats)

: 112-121 (stats) Heat – Warriors : 110-96 (stats)

– Warriors : 110-96 (stats) Wolves – Wizards : 120-109 (stats)

– Wizards : 120-109 (stats) Pelicans – Nuggets : 125-118 (stats)

– Nuggets : 125-118 (stats) Thunder – Kings : 113-99 (stats)

– Kings : 113-99 (stats) Mavericks – Knicks : 111-113 (stats)

: 111-113 (stats) Blazers – Bulls : 121-122 (stats)

Dixième victoire en onze matchs pour les Houston Rockets qui continuent de dérouler cette saison. Les Cleveland Cavaliers se sont réveillés en seconde mi-temps par l’intermédiaire de leur banc, mais ça n’a pas suffi.

Incroyable, les Indiana Pacers ont gagné un match de basket-ball. Pourtant, en face, Kon Knueppel a envoyé 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

Nouvelle belle victoire de Toronto. Tous les titulaires à 16 points ou plus, c’est du beau travail collectif !

La rencontre entre Heat et Warriors a été serrée pendant trois quarts-temps avant que Norman Powell ne décide que les bêtises étaient terminées.

Les Wolves se sont faits peur. Ils menaient de 25 points à la mi-temps avant de s’endormir et de laisser les Wizards, portés par Kyshawn George se rapprocher dangereusement. Ils ont tout de même gardé les commandes jusqu’à la fin.

Nouveau triple-double de Nikola Jokic, nouvelle victoire des Denver Nuggets. Mais en face, Derik Queen a été sensationnel avec ses 30 points, tout en esthétisme.

Le Thunder s’est baladé face aux Kings, jusque-là rien de surprenant. Maxime Raynaud a été le seul joueur californien à avoir un +/- positif.

Jalen Brunson (28 points) a fait un beau retour pour faire gagner les Knicks, mais ce qui restera de ce match, c’est la faute offensive étonnante sifflée à Brandon Williams alors qu’il égalisait en fin de match.

Les Bulls étaient en train de craquer dans un quatrième quart-temps calamiteux. Deni Avdija (triple-double) et Donovan Clingan (11 rebonds offensifs) se régalaient, mais Nikola Vucevic a climatisé tout l’Oregon au buzzer.

Les highlights de la nuit :

JARRETTT ALLEN AVAIT MIS LE POSTER DE L’ANNÉE 😱🔥

Mais faute offensive logique sifflée, il y avait aussi une torgnole dans la gueule. 🥲 pic.twitter.com/gwX0fFDd4h

NIKOLA VUCEVIC ASSASSINE LES BLAZERS AU BUZZER !!! 🚨 pic.twitter.com/G7WW3llwFk

Les classements NBA :

