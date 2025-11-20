Résumé NBA de la nuit : Nikola Vucevic assassine les Blazers au buzzer
Le 20 nov. 2025 à 07:09 par Robin Wolff
Les deux derniers matchs de la nuit en NBA étaient les plus serrés. Le clou du spectacle a été offert par Nikola Vucevic qui a planté un tir à 3-points au buzzer pour dégouter les Portland Trail Blazers.
Les résultats de la nuit :
- Cavaliers – Rockets : 104-114 (stats)
- Pacers – Hornets : 127-118 (stats)
- Sixers – Raptors : 112-121 (stats)
- Heat – Warriors : 110-96 (stats)
- Wolves – Wizards : 120-109 (stats)
- Pelicans – Nuggets : 125-118 (stats)
- Thunder – Kings : 113-99 (stats)
- Mavericks – Knicks : 111-113 (stats)
- Blazers – Bulls : 121-122 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Dixième victoire en onze matchs pour les Houston Rockets qui continuent de dérouler cette saison. Les Cleveland Cavaliers se sont réveillés en seconde mi-temps par l’intermédiaire de leur banc, mais ça n’a pas suffi.
- Incroyable, les Indiana Pacers ont gagné un match de basket-ball. Pourtant, en face, Kon Knueppel a envoyé 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.
- Nouvelle belle victoire de Toronto. Tous les titulaires à 16 points ou plus, c’est du beau travail collectif !
- La rencontre entre Heat et Warriors a été serrée pendant trois quarts-temps avant que Norman Powell ne décide que les bêtises étaient terminées.
- Les Wolves se sont faits peur. Ils menaient de 25 points à la mi-temps avant de s’endormir et de laisser les Wizards, portés par Kyshawn George se rapprocher dangereusement. Ils ont tout de même gardé les commandes jusqu’à la fin.
- Nouveau triple-double de Nikola Jokic, nouvelle victoire des Denver Nuggets. Mais en face, Derik Queen a été sensationnel avec ses 30 points, tout en esthétisme.
- Le Thunder s’est baladé face aux Kings, jusque-là rien de surprenant. Maxime Raynaud a été le seul joueur californien à avoir un +/- positif.
- Jalen Brunson (28 points) a fait un beau retour pour faire gagner les Knicks, mais ce qui restera de ce match, c’est la faute offensive étonnante sifflée à Brandon Williams alors qu’il égalisait en fin de match.
- Les Bulls étaient en train de craquer dans un quatrième quart-temps calamiteux. Deni Avdija (triple-double) et Donovan Clingan (11 rebonds offensifs) se régalaient, mais Nikola Vucevic a climatisé tout l’Oregon au buzzer.
Les highlights de la nuit :
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Magic – Clippers
- 2h : Grizzlies – Kings
- 2h : Bucks – Sixers
- 2h : Spurs – Hawks