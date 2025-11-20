Fin de match épique cette nuit à Dallas, où les Knicks ont arraché la victoire 113-111 après une ultime séquence complètement folle. Replay.

La fin de match folle entre les Mavs et les Knicks !

Les arbitres ont sifflé faute offensive de Brandon Williams sur la dernière possession.

Victoire de New York 113 à 111. pic.twitter.com/W5Ew77ZwWP

Alors que les Knicks menaient de deux points avec 3,8 secondes à jouer, les Mavs ont parfaitement exécuté leur dernière action, au terme de laquelle Brandon Williams pensait égaliser. Mais c’était sans compter sur la décision de l’arbitre. Ce dernier a sifflé faute offensive, accusant Williams de s’aider du bras pour prendre le dessus face à Landry Shamet. Plus de temps-mort pour Dallas, impossible de challenger, défaite 113-111.

La défaite est dure à avaler pour les Mavs, déjà dans le dur en ce début de saison. Malgré l’absence de Cooper Flagg (malade), Dallas s’est battu jusqu’au buzzer mais n’a pas pu empêcher une 12e défaite en 16 matchs.

Côté Knicks, Jalen Brunson a fait son retour et semblait bien en jambes (28 points), mais c’est Landry Shamet qui a pris le costume de héros. Le sniper new-yorkais a planté un premier shoot à 3-points pour faire passer les Knicks en tête à une minute de la fin, puis un tir assassin alors que les deux équipes étaient à égalité (109-109) dans la dernière minute.

New York vs. Dallas came down to the wire tonight!

💥 Landry Shamet hits back-to-back triples

💥 P.J. Washington brings Dallas within 1

💥 Jalen Brunson puts New York up 2

💥 Knicks secure the defensive stop pic.twitter.com/IC39OH9T8O

