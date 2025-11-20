Raptors : 10 victoires en 15 matchs et 2e de l’Est, meilleur départ depuis 2020 !

L’une des très belles surprises de ce début de saison NBA se situe à Toronto. Avec une neuvième victoire en dix matchs cette nuit à Philadelphie, les Raptors ont pris la deuxième place de la Conférence Est !

Toronto deuxième de l’Est, ce n’était pas arrivé depuis 2020, quand les Raptors étaient tout simplement les champions NBA en titre.

Les Toronto Raptors sont deuxièmes de la Conférence Est ! 🔥🦕

9 victoires sur les 10 derniers matchs. Un collectif équilibré et performant (tous les titulaires à + de 16 points cette nuit). C’est tout le Canada qui rigole.

Après plusieurs campagnes maussades (une seule qualification en Playoffs depuis 2020), les Dinos ont repris du poil de la bête en ce début de saison. C’est costaud et cohérent collectivement. Contre toute attente ou presque, l’attaque de Toronto est la septième plus efficace de NBA (avec la 15e défense) : ça court, ça se partage la balle, c’est physique et athlétique, et chacun semble connaître son rôle.

Brandon Ingram s’est bien intégré et a pris le lead au scoring, Scottie Barnes remplit parfaitement son rôle de couteau suisse, R.J. Barrett et Jakob Poeltl sont solides, tandis qu’Immanuel Quickley est enfin sur le terrain pour apporter sa contribution. Grosse mention aussi pour Sandro Mamukelashvili, recruté cet été et excellent en sortie de banc. En parlant de banc, le rookie Collin Murray-Boyles montre également de belles choses, Jamal Shead est un chien en défense, et Gradey Dick est toujours là pour planter du parking.

Le coach Darko Rajakovic a pris tout ce beau monde pour monter une équipe compétitive, où tous les joueurs tirent dans le même sens.

Si la saison est évidemment encore longue et qu’ils n’ont pas eu le calendrier le plus difficile, les Raptors montrent de vraies garanties en ce début de saison. Jusqu’où peuvent-ils aller ? L’avenir nous le dira, mais il faudra compter sur les Dinos dans la Course aux Playoffs, voire plus.