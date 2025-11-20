Derik Queen a frappé fort cette nuit avec une prestation qui a réveillé toute la Ligue, au point de pousser Nikola Jokic à livrer un avis rare et très écouté. Entre reconnaissance du talent brut du rookie et mise au clair sur les comparaisons qui circulent déjà, le pivot serbe a posé un regard précis sur un joueur qui commence sérieusement à attirer l’attention.

Nikola Jokic n’est pas du genre à distribuer des fleurs gratuitement. Alors quand le double MVP prend la parole pour parler d’un rookie, c’est rarement anodin. Après le match où Derik Queen a lâché 30 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres, le pivot des Nuggets a clairement vu quelque chose.

« Il a un super toucher près du cercle et un vrai sens du jeu », a-t-il glissé en sortie de vestiaire.

Pas un compliment en l’air : Queen a montré une panoplie complète, du footwork soyeux aux finitions jouées au millimètre. Dans ce début de saison bien gris côté Pelicans, Queen fait partie des seules vraies éclaircies.

Forcément, la question des comparaisons est arrivée sur la table. Queen a trimballé depuis le lycée cette étiquette de “Baby Jokic”, collée dès qu’un intérieur sait jouer au basket avec son cerveau. Et pour une fois, le principal intéressé ne l’a pas esquivée.

« Je pense que je suis un peu plus grand, mais oui, il y a des similitudes. C’est un joueur malin, imprévisible… je peux comprendre la comparaison. »

Nikola Jokic on Derik Queen’s career night, via @VicLombardi:

« He has some moves … He’s unorthodox. Great touch around the rim, feel for the game. It’s good to see somebody different. »

On if he sees some of himself in Queen:

« I can see it, yeah. »pic.twitter.com/ZQwkjJEiam

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 20, 2025

Quand Jokic parle d’un joueur en utilisant ces mots-là, c’est qu’il voit plus qu’un simple bon match : il voit une capacité à faire dérailler une défense juste avec le timing, les angles et les détails. Mais le Joker a très vite remis les choses en place. Pas question de transformer Queen en photocopie.

« Je n’ai pas envie que les gens le regardent et se disent qu’il est comme moi. Il est assez bon pour écrire sa propre histoire. »

La phrase est simple, mais elle dit beaucoup. D’un côté, Jokic reconnaît l’influence et il en rigole même un peu :

« Ça fait plaisir de laisser une trace derrière soi, et que des joueurs regardent ton style et aient envie de s’en inspirer. »

De l’autre, il pousse Queen à se construire, à devenir autre chose qu’une comparaison ambulante. Le costume “Baby Jokic” amuse sur Twitter, mais Jokic lui-même refuse d’en faire une prophétie.

Et quelque part, c’est peut-être la meilleure nouvelle pour New Orleans. Parce que dans ce marasme : blessures, irrégularités, résultats en chute libre… voir un rookie débarquer avec autant d’assurance, d’adresse et de maturité, c’est une bouffée d’air. Queen, lui, joue comme s’il n’avait pas entendu tout le bruit autour. Simple, efficace, propre. Une soirée qui n’a pas juste attiré les caméras : elle a fait lever un sourcil au meilleur pivot du monde.

Derik Queen, absolute baller

career-high, 30 PTS (12/18 FG)

9 REB

4 AST

2 BLK

2 STL pic.twitter.com/tB21UXOBay

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 20, 2025

Pour Queen, c’est peut-être ça le vrai déclic : une validation venue d’un joueur qui n’en donne quasiment jamais. Un de ces moments qui changent la trajectoire d’un rookie.