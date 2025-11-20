Avec le récent renvoi du manager général Nico Harrison, l’ancien propriétaire majoritaire des Mavs Mark Cuban a repris du poids au sein de la franchise de Dallas. Et il assure que cette dernière ne transférera pas Anthony Davis.

Depuis le départ de Nico Harrison, les rumeurs autour d’Anthony Davis (récupéré en échange de Luka Doncic) se multiplient et son avenir à Dallas semble très incertain. Hier, plusieurs sources d’ESPN – dont l’insider Shams Charania – indiquaient même que les Mavericks allaient tester le marché pour essayer de transférer AD avant la prochaine trade deadline de février.

Quelques heures plus tard, Mark Cuban a tout démenti : « On ne le transférera pas. On veut essayer de gagner. »

With the Nico Harrison era over in Dallas, would the Mavericks consider trading Anthony Davis now and starting a rebuild?

The answer is no, according to Mark Cuban. pic.twitter.com/0RX72Nt8Wk

— The Athletic (@TheAthletic) November 19, 2025

Pour rappel, Mark Cuban est l’ancien propriétaire des Mavericks, qui a cédé la majorité de ses parts en 2023. Depuis, Cuban pesait de moins en moins dans les décisions de la franchise malgré son statut de propriétaire minoritaire et de fan numéro 1. Le nouveau proprio Patrick Dumont lui avait pris les clés, pour les donner au manager général Nico Harrison. Ce dernier contrôlait totalement les opérations basket. La suite, vous la connaissez.

Le transfert de Luka Doncic et ses conséquences dramatiques ont forcé Dumont à tourner le dos à Harrison, jusqu’à le virer la semaine dernière. Un renvoi que Mark Cuban a probablement vu d’un très bon œil, lui qui n’a jamais été très pote avec Nico. Harrison jeté par-dessus bord, Cuban aurait désormais pris la place de « conseiller » selon The Athletic, accompagnant Dumont dans les décisions basket. Le propriétaire semble avoir confiance en Mark après les critiques (justifiées) de ce dernier concernant les choix de Nico Harrison.

Si Cuban n’a pas le pouvoir de prendre les décisions chez les Mavs, son influence grandissante pourrait donc pousser Dallas à conserver Anthony Davis. Surtout que sa cote en vue d’un transfert n’est pas au plus haut actuellement avec ses problèmes de blessure.

Néanmoins, si vous voulez notre avis, une reconstruction autour de Cooper Flagg et un potentiel haut choix de Draft 2026 semblent être la meilleure voie pour construire un projet sportif solide sur la durée. Car avec les inquiétudes autour de Davis, un Kyrie Irving toujours à l’infirmerie et un Klay Thompson en plein déclin, il faudrait un sacré alignement de planètes pour retrouver les sommets avec la configuration actuelle…