Le joueur des Nets Michael Porter Jr. brille sur les terrains en ce moment, mais fait aussi parler de lui en dehors depuis son arrivée à Brooklyn cet été. Certaines de ses déclarations sur divers podcasts ont fait polémique, à tel point que les Nets ont décidé de serrer la vis.

Comparaisons foireuses entre joueurs masculins et joueuses WNBA, déclarations chelou sur ses stratégies de drague, commentaires sur les paris sportifs qui ont beaucoup fait réagir… En quelques semaines seulement, Michael Porter Jr. a plus fait parler de lui à Brooklyn qu’en six ans à Denver.

Les Nets ont ainsi demandé à leur joueur de la mettre un peu en veilleuse, si l’on en croit… Michael Porter Jr. lors d’une apparition dans le podcast des frères Ball (sacrée ironie).

« On a discuté avec la franchise, et elle aimerait que je reste à l’écart de certains sujets (dans les podcasts). Comme avec la WNBA par exemple, c’est un sujet tellement sensible aujourd’hui. […] Donc j’essaye de faire attention, et éviter de dire des choses trop folles. »

C’est bien, visiblement il a compris, même si les Nets auraient sans doute préféré que MPJ ne dévoile pas ça en public.

Une chose est sûre : désormais dans le marché new-yorkais, Porter Jr. doit faire beaucoup plus attention à ce qu’il dit que lorsqu’il était à Denver. Voici ce que le manager des Brooklyn Nets Sean Marks avait déclaré lors du Media Day en septembre dernier :

« Nos conversations resteront internes (LOL, ndlr.). Je pense que c’est un nouvel environnement pour lui. Un nouveau marché, de nouvelles attentes, de nouveaux rôles, tant sur le terrain que dans les vestiaires. Je pense donc qu’il est en train de trouver ses marques. Nous en resterons là. Mais il connaît la position de la franchise sur certaines questions et certains sujets, et vous savez, ce marché est un peu différent de celui où il se trouvait auparavant. »

Chez les Nets, Michael Porter Jr. a trouvé son rythme sur les parquets (26 points de moyenne en novembre), arrivera-t-il à éviter les polémiques derrière les micros ?

The Brooklyn Nets have reportedly advised Michael Porter Jr. to ‘steer clear’ of certain topics on his podcasts 😶

Earlier today he said he would’ve dominated the WNBA as an 8th grader 😂

(via @ballinthefampod) pic.twitter.com/WY83BRFQhX

— Basketball Forever (@bballforever_) November 19, 2025