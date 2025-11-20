La bataille pour le titre de Most Improved Player s’est lancée sur les chapeaux de roues. Entre révélations inattendues, anciens seconds couteaux soudainement propulsés au premier plan, et jeunes déjà bien installés qui franchissent un cap majeur, ce premier mois de saison 2025-26 a offert un vrai festival de progressions individuelles.

Après plus d’une dizaine de matchs disputés par franchise, l’heure est donc venue de dresser un premier état des lieux de cette course relevée, en précisant que les sophomores (joueurs de deuxième année) ne sont pas éligibles à ce classement. Désolé Ajay Mitchell.

Mentions honorables

Michael Porter Jr. : les points tombent toujours aussi facilement, la mécanique est toujours aussi propre, mais difficile d’appeler ça une “progression”. MPJ est bon, et profite d’un nouveau rôle aux Nets – où il a beaucoup plus de responsabilités offensives – pour booster sa production.

Grayson Allen ou l'homme qui ne rate jamais un tir ouvert continue de punir tout ce qui bouge. Et sa production s'en ressent (18,5 points cette année, 10,6 l'an dernier), lui qui a droit à plus de tickets shoot chez les Suns après les départs de Kevin Durant et Bradley Beal.

Nickeil Alexander-Walker : plus de ball-handling, plus de responsabilités, et un impact défensif toujours là : NAW fait une vraie belle saison dans sa nouvelle équipe d'Atlanta. Il a quasiment doublé son nombre de points (9,4 à 18,3) et participe au bon début de saison des Hawks malgré l'absence de Trae Young.

7 – Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Photo by Eakin Howard / Associated Press

Stats la saison dernière : 20,2 pts – 4,5 rbds – 5,8 pds

Stats cette saison : 28,1 pts – 5,1 rbds – 7,6 pds (49% au tir, 33% du parking, 87% aux lancers)

: 28,1 pts – 5,1 rbds – 7,6 pds (49% au tir, 33% du parking, 87% aux lancers) Bilan : 11 victoires – 4 défaites

Il réalise un premier mois absolument énorme : top 10 scoreur, top 10 passeur, matchs à 40 et 50 points, une maîtrise offensive qu’on ne lui avait jamais vue. Sur les performances pures, il méritait d’être cité. Mais ce rythme pourrait légèrement chuter maintenant que LeBron James est revenu. Il occupe donc “la place du con” : récompensé pour son début de saison, mais conscient que ce sera difficile de faire mieux. S’il est toujours là dans deux mois (voire plus haut), attention.

6 – Neemias Queta (Boston Celtics)

Photo by Adam Glanzman / GettyImages

Stats la saison dernière : 5 pts – 3,8 rbds



Stats cette saison : 9,1 pts – 8,1 rbds – 1,5 contre (61 % au tir)

: 9,1 pts – 8,1 rbds – 1,5 contre (61 % au tir) Bilan : 8 victoires – 7 défaites

La progression statistique n’est pas la plus flashy, mais le leap de rôle est énorme. Queta a su saisir son opportunité de devenir un titulaire indiscutable de cette équipe de Boston « en phase de transition », et il performe des deux côtés du terrain. Un vrai “ouvrier de luxe” : pas top 3, mais clairement assez transformé pour figurer dans ce top 7.

5 – Keyonte George (Utah Jazz)

Photo by Rob Gray / Imagn Images

Stats la saison dernière : 16,8 pts – 3,8 rbds – 5,6 pds

Stats cette saison : 23 pts – 3,9 rbds – 7,1 pds (43% au tir, 93% aux lancers)

: 23 pts – 3,9 rbds – 7,1 pds (43% au tir, 93% aux lancers) Bilan : 5 victoires – 9 défaites

Il ne faut pas se tromper : à Utah, le patron offensif reste Lauri Markkanen, premier scoreur et véritable aimant à défenses. Mais pour sa troisième année dans la Ligue, Keyonte George a franchi un cap net : plus de scoring, plus de lecture, plus de responsabilités balle en main. Il contrôle le rythme, gère les possessions chaudes et montre une maturité nouvelle dans la distribution. Un leap complet sur le playmaking, la gestion et la production : logique de le retrouver dans ce top 7.

4 – Ryan Rollins (Milwaukee Bucks)

Photo by Benny Sieu / Imagn Images

Stats la saison dernière : 6,2 pts – 1,9 rbd – 1,9 pd

Stats cette saison : 17,4 pts – 3,7 rbds – 5,3 pds (51% au tir, 46% du parking)

: 17,4 pts – 3,7 rbds – 5,3 pds (51% au tir, 46% du parking) Bilan : 8 victoires – 7 défaites

Son leap est l’un des plus spectaculaires du classement. Rollins est passé de backup que seuls les geeks NBA connaissaient à vrai starter solide qui tient la baraque à Milwaukee, avec plusieurs performances marquantes (32 points et 8 passes contre Stephen Curry notamment). Il a tellement pris de galon qu’il fait presque passer le départ de Damian Lillard pour un simple pit stop chez McLaren. Un vrai MIP dans l’âme : pas la star, mais la plus belle transformation du backcourt.

3 – Josh Giddey (Chicago Bulls)

Photo by Bill Streicher / Imagn Images

Stats la saison dernière : 14,6 pts – 8,1 rbds – 7,2 pds

Stats cette saison : 20,8 pts – 9,8 rbds – 9,7 pds (47% au tir, 37% du parking)

: 20,8 pts – 9,8 rbds – 9,7 pds (47% au tir, 37% du parking) Bilan : 8 victoires – 6 défaites

Début de saison où Giddey voit (presque) triple. L’Australien est quasi en triple-double de moyenne, 3e meilleur passeur NBA, 14e rebondeur. Pour un meneur, ça n’a aucun sens. On se demandait même en tout début de saison s’il n’était pas le deuxième meilleur joueur de la Conférence Est derrière Giannis Antetokounmpo, c’est dire le chantier qu’il a réalisé. Il est le moteur de l’attaque des Bulls, il dirige, il fluidifie, il contrôle tout. Un candidat naturel, sérieux, à surveiller.

2 – Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

Photo by Maddie Meyer / Getty Images

Stats la saison dernière : 16,9 pts – 7,3 rbds – 3,9 pds

Stats cette saison : 25,9 pts – 6,7 rbds – 5,2 pds (49% au tir, 38% du parking, 83% aux lancers)

: 25,9 pts – 6,7 rbds – 5,2 pds (49% au tir, 38% du parking, 83% aux lancers) Bilan : 6 victoires – 9 défaites

La régularité d’Avdija impressionne. Quasi aucun soir raté, toujours là, toujours productif, toujours propre. C’est devenu un spot TTFL automatique, l’option offensive numéro 1 de Portland, et un candidat plus que crédible au statut de first-time All-Star. Deni confirme sa très bonne fin de saison dernière en passant de 17 et à 26 points de moyenne chez les Blazers. Un leap offensif massif + constance = logique qu’il occupe cette place. C’est mathématique.

1 – Jalen Duren (Detroit Pistons)

Photo by Gregory Shamus / GettyImages

Stats la saison dernière : 11,8 pts – 10,3 rbds – 1,1 contre

Stats cette saison : 20,6 pts – 11,9 rbds – 1,1 contre (67 % au tir)

: 20,6 pts – 11,9 rbds – 1,1 contre (67 % au tir) Bilan : 13 victoires – 2 défaites

Duren a fait un bond gigantesque dans quasiment tous les domaines. Statistiquement, la montée est énorme. Dans le jeu, c’est encore plus impressionnant : prises de décision, finition, présence des deux côtés du terrain, maturité. Il fait tout mieux, tout le temps. Il est passé de pivot correct à pivot All-Star, top 6 de la Ligue au poste. Imposant sa loi dans la raquette et cinquième rebondeur NBA, Duren est le lieutenant de Cade Cunningham, dans une équipe de Detroit qui roule sur l’Est (cette phrase). À ce stade : leader logique.