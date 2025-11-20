Il arrive que les détails racontent tout. À Los Angeles, LeBron James a livré hier un geste discret mais lourd de sens lors de l’annonce du cinq majeur face au Jazz. Un moment qui en dit peut-être autant que ses statistiques pour son retour à la compétition.

Lorsque le speaker des Lakers a commencé à dérouler les titulaires, un élément a rapidement attiré l’attention : l’ordre d’appel n’avait rien de traditionnel. D’habitude, la star de l’équipe ferme toujours la marche, un code non écrit mais respecté partout en NBA. Aux Lakers et durant une très grande partie de sa carrière, LeBron occupait habituellement cette place. Pourtant, ce n’est pas son nom que l’on a entendu en dernier à l’occasion de son retour. C’est même celui que l’on a entendu en premier.

Lors de l’annonce du 5 majeur des Lakers hier, LeBron a été appelé en premier, Doncic en dernier.

D’après @DanWoikeSports, c’est LeBron lui-même qui voulait que Luka soit annoncé à la fin, spot réservé à la star de l’équipe.

Passage de flambeau. 🤝🤝pic.twitter.com/R38aB1xW4C

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2025

Le King aurait demandé à avancer son annonce pour laisser Luka Doncic – MVP de l’équipe – clôturer la présentation. Pas de mise en scène, pas de discours, juste une décision qui en dit long sur la manière dont il voit la hiérarchie actuelle dans le vestiaire angelino. Une manière subtile de reconnaître que le temps affecte tout le monde, même celui qui l’a sans cesse repoussé au cours de ses 23 ans de carrière.

Pour certains, cela restera une simple inversion dans un protocole d’avant-match. Pour d’autres, c’est un signe clair d’ouverture, une façon pour LeBron de montrer qu’il n’est plus dans une bataille d’ego mais dans la transmission, dans l’idée de laisser de l’espace à celui qui porte désormais une grande partie du projet des Lakers.

Difficile de savoir si l’on assiste à un vrai symbole ou à un geste ponctuel, mais l’initiative a marqué les esprits. Et vu la prestation du bonhomme pour son come-back, ce n’était pas la dernière fois de la soirée qu’il attirait l’attention.