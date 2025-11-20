Programme NBA : Les Hawks rendent visite aux Spurs

Quatre petits matchs au programme cette nuit en NBA, dont un duel entre les Atlanta Hawks et les San Antonio Spurs en fin de soirée.

Le programme de la nuit :

1h : Magic – Clippers

2h : Grizzlies – Kings

2h : Bucks – Sixers

2h : Spurs – Hawks

Le match à ne pas rater : Spurs – Hawks

Gagner et rester 5e, ou perdre et chuter à la 8e place, c’est ce que les Hawks vont tenter d’éviter ce soir. Toujours sans Trae Young, et peut-être sans Zaccharie Risacher, les aigles doivent remporter ce match.

Les Spurs n’ont pas beaucoup de marge de manoeuvre non plus. La concurrence est féroce à l’Ouest et ils doivent tenir le coup en attendant le retour de Victor Wembanyama. Les Texans veulent jouer les Playoffs cette saison, et ca passe par l’accumulation de victoires dans une conférence Ouest où tout le monde roule à 200 km/h.

Le reste du programme :

James Harden et Nicolas Batum chez Mickey

Le duel de la loose entre les Kings (7 défaites consécutives) et les Grizzlies (5 défaites consécutives)

Tyrese Maxey et VJ Edgecombe qui remettent les Sixers en route face aux Bucks

Les Français en lice :

Nicolas Batum affronte le Magic

Maxime Raynaud face à Jaren Jackson Jr.

Zaccharie Risacher (s’il est en tenue) affronte les Spurs, toujours sans Victor Wembanyama

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici