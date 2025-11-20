Programme NBA : Les Hawks rendent visite aux Spurs
Le 20 nov. 2025 à 17:57 par Hisham Grégoire
Quatre petits matchs au programme cette nuit en NBA, dont un duel entre les Atlanta Hawks et les San Antonio Spurs en fin de soirée.
Le programme de la nuit :
- 1h : Magic – Clippers
- 2h : Grizzlies – Kings
- 2h : Bucks – Sixers
- 2h : Spurs – Hawks
Le match à ne pas rater : Spurs – Hawks
Gagner et rester 5e, ou perdre et chuter à la 8e place, c’est ce que les Hawks vont tenter d’éviter ce soir. Toujours sans Trae Young, et peut-être sans Zaccharie Risacher, les aigles doivent remporter ce match.
Les Spurs n’ont pas beaucoup de marge de manoeuvre non plus. La concurrence est féroce à l’Ouest et ils doivent tenir le coup en attendant le retour de Victor Wembanyama. Les Texans veulent jouer les Playoffs cette saison, et ca passe par l’accumulation de victoires dans une conférence Ouest où tout le monde roule à 200 km/h.
Le reste du programme :
- James Harden et Nicolas Batum chez Mickey
- Le duel de la loose entre les Kings (7 défaites consécutives) et les Grizzlies (5 défaites consécutives)
- Tyrese Maxey et VJ Edgecombe qui remettent les Sixers en route face aux Bucks
Les Français en lice :
- Nicolas Batum affronte le Magic
- Maxime Raynaud face à Jaren Jackson Jr.
- Zaccharie Risacher (s’il est en tenue) affronte les Spurs, toujours sans Victor Wembanyama