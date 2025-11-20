Mécontent à Charlotte, LaMelo Ball serait ouvert à un transfert !

C’est LA nouvelle de ce jeudi soir : LaMelo Ball serait de plus en plus frustré chez les Hornets – qui réalisent un très mauvais début de saison – et la star de Charlotte serait désormais ouverte à un transfert, selon Yahoo Sports !

Wow ! LaMelo Ball est fâché pour de bon ! La star des Hornets aurait – selon Kelly Iko, journaliste pour Yahoo Sports – manifesté son intérêt pour être transféré par les Hornets. L’élément qui aurait en quelque sorte « acté » cette décision est la défaite des Hornets contre les Pacers, l’une des pires équipes NBA depuis le début de saison. La fiabilité de l’information semble forte, puisque Yahoo Sports parle de « multiples sources » ayant rapporté les faits.

Les Hornets, la définition la plus parfaite du marasme ambiant. Une franchise qui n’a pas vraiment de projet sportif viable, qui navigue entre saisons de tanking assumé et saisons où le tanking n’est pas l’objectif affiché mais bien ce que l’équipe finit par faire, un peu par défaut. Une organisation qui n’a pas été gâtée par les blessures ces dernières saisons, notamment de Brandon Miller… et de LaMelo Ball.

Un point qu’il faut souligner, car les franchises candidates à le récupérer devront bien avoir conscience que Ball est un joueur jusqu’ici souvent blessé et au comportement parfois sujet à discussion. Sans compter le fait qu’il reste 130 millions sur son contrat, étalé durant les trois prochaines saisons.