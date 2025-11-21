La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud se montre, 12 points à 6/8 au tir

Seulement trois joueurs français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. SI leurs performances n’ont pas été inoubliables, il y a tout de même eu une « bonne » nouvelle. Maxime Raynaud est bien plus responsabilisé par Sacramento, et il en profite.

Les résultats de la nuit :

Magic – Clippers : 129-101 (stats)

– Clippers : 129-101 (stats) Grizzlies – Kings : 137-96 (stats)

– Kings : 137-96 (stats) Bucks – Sixers : 114-123 (stats)

: 114-123 (stats) Spurs – Hawks : 135-126 (stats)

Nicolas Batum

Le match a vite échappé aux Clippers et le vétéran a donc été mis au « repos ». Seulement huit minutes de temps de jeu pour 3 points, 2 rebonds et 1 interception à 1/1 au tir (de loin).

Maxime Raynaud

Avec l’absence annoncée de Domantas Sabonis pour, au moins, les trois prochaines semaines, le rookie tricolore prend de l’importance dans la rotation de Doug Christie. 18 minutes de jeu pour 12 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre à 6/8 au tir.

🚨 1 mois d’absence minimum pour Domantas Sabonis…!

Décidément c’est la galère à Sacramento, on lui souhaite bon rétablissement (+ opportunité top pour Maxime Raynaud !) https://t.co/oqGjZRPxOj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2025

Zaccharie Risacher

Premier match de retour après une grosse frayeur pour l’ailier des Hawks. Il n’a pas encore tout à fait retrouvé son rythme avec une de ses performances les plus compliquées en NBA. 2 points, 2 rebonds et 1 passe à 1/10 au tir et 0/5 de loin.

Le programme NBA de ce soir :