Tyrese Maxey est le grand nom de cette petite nuit de NBA. Contre les Milwaukee Bucks, le meneur de jeu a confirmé son début de saison stratosphérique en plantant 54 points, son career-high. Il n’y a plus de doute, le T-Max est une superstar.

Les résultats de la nuit :

Magic – Clippers : 129-101 (stats)

– Clippers : 129-101 (stats) Grizzlies – Kings : 137-96 (stats)

– Kings : 137-96 (stats) Bucks – Sixers : 114-123 (stats)

: 114-123 (stats) Spurs – Hawks : 135-126 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Les 54 points de Tyrese Maxey face aux Milwaukee Bucks ! 😳👏

🎥 : @NBA_Africa pic.twitter.com/fcaZP05u6t

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2025

Les classements NBA :

