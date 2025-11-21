Résumé NBA de la nuit : Tyrese Maxey plante 54 points (career-high) face aux Bucks
Le 21 nov. 2025 à 04:56 par Robin Wolff
Tyrese Maxey est le grand nom de cette petite nuit de NBA. Contre les Milwaukee Bucks, le meneur de jeu a confirmé son début de saison stratosphérique en plantant 54 points, son career-high. Il n’y a plus de doute, le T-Max est une superstar.
Les résultats de la nuit :
- Magic – Clippers : 129-101 (stats)
- Grizzlies – Kings : 137-96 (stats)
- Bucks – Sixers : 114-123 (stats)
- Spurs – Hawks : 135-126 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Yahoo Sports a annoncé que LaMelo Ball n’était pas fermé à l’idée de quitter les Hornets. Ce que le meneur de jeu a réfuté plus tard dans la soirée.
- James Harden a encore été bon, les Clippers ont encore largement perdu. Les soirs suivent et se ressemblent.
- Quelle énorme claque mise par les Grizzlies aux Kings sans Ja Morant ou Jaren Jackson Jr. 41 points d’écart, un des plus gros de la saison. Memphis a même battu son record historique de passes décisives en un match avec 42. Heureusement pour Sacramento, Maxime Raynaud prend du galon. C’est bien la seule raison de sourire.
- Tyrese Maxey a sauvé les Sixers en temps réglementaire avec deux lancers-francs clutchs et plus globalement, il a livré une performance exceptionnelle dans la victoire face aux Bucks. 54 points (career-high), 5 rebonds, 9 passes décisives, 3 contres et 3 interceptions à 18/30 au tir, 6/15 de loin et 8/10 sur la ligne.
- Les San Antonio Spurs sont toujours invaincus sans Victor Wembanyama. 26 points de De’Aaron Fox, 25 de Keldon Johnson, 20 de Julian Champagnie. Tout le monde met la main à la pâte au Texas pour enchaîner les wins.
Le highlight de la nuit :
Les 54 points de Tyrese Maxey face aux Milwaukee Bucks ! 😳👏
🎥 : @NBA_Africa pic.twitter.com/fcaZP05u6t
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Cavs – Pacers
- 1h30 : Celtics – Nets
- 1h30 : Raptors – Wizards
- 2h : Bulls – Heat
- 2h30 : Mavs – Pels
- 3h : Suns – Wolves
- 3h30 : Rockets – Nuggets
- 4h : Jazz – Thunder
- 4h : Warriors – Blazers