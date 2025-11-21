TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Tyrese Maxey plante 54 points (career-high) face aux Bucks

Le 21 nov. 2025 à 04:56 par Robin Wolff

Tyrese Maxey Sixers 11 novembre 2023
Source image : NBA League Pass

Tyrese Maxey est le grand nom de cette petite nuit de NBA. Contre les Milwaukee Bucks, le meneur de jeu a confirmé son début de saison stratosphérique en plantant 54 points, son career-high. Il n’y a plus de doute, le T-Max est une superstar.

Les résultats de la nuit :

  • Magic – Clippers : 129-101 (stats)
  • Grizzlies – Kings : 137-96 (stats)
  • Bucks – Sixers : 114-123 (stats)
  • Spurs – Hawks : 135-126 (stats)

Le highlight de la nuit :

Les 54 points de Tyrese Maxey face aux Milwaukee Bucks ! 😳👏

🎥 : @NBA_Africa pic.twitter.com/fcaZP05u6t

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2025

Le programme NBA de ce soir :

  • 1h : Cavs – Pacers
  • 1h30 : Celtics – Nets
  • 1h30 : Raptors – Wizards
  • 2h : Bulls – Heat
  • 2h30 : Mavs – Pels
  • 3h : Suns – Wolves
  • 3h30 : Rockets – Nuggets
  • 4h : Jazz – Thunder
  • 4h : Warriors – Blazers
