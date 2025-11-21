Highlights : les 54 points de Tyrese Maxey face aux Bucks

Cette nuit, Tyrese Maxey a étrillé la défense des Milwaukee Bucks. Le meneur de jeu des Philadephia Sixers a compilé 54 points (career-high), 5 rebonds, 9 passes décisives, 3 contres et 3 interceptions à 18/30 au tir, 6/15 de loin et 8/10 sur la ligne.

Tyrese Maxey a été clutch en inscrivant les deux lancers-francs qui ont permis aux Philadelphia Sixers de rester dans le match face aux Milwaukee Bucks lors de la fin du temps réglementaire. Surtout, il a livré, statistiquement, la meilleure performance de sa carrière. Délectez-vous des highlights !