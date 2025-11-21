Rien ne va plus à Sacramento : alors qu’ils ont complètement explosé à Memphis la nuit dernière, les Kings devront également faire sans Domantas Sabonis pour le mois à venir.

L’ancien intérieur All-Star sera en effet absent pour trois à quatre semaines minimum, à cause d’une déchirure partielle du ménisque dans son genou gauche.

🚨 1 mois d’absence minimum pour Domantas Sabonis…!

Décidément c’est la galère à Sacramento, on lui souhaite bon rétablissement (+ opportunité top pour Maxime Raynaud !) https://t.co/oqGjZRPxOj

Les Kings n’avaient pas vraiment besoin de ça.

Ils restent sur huit défaites consécutives et possèdent le deuxième pire bilan de la Conférence Ouest (13 défaites en 16 matchs). 26e attaque et 27 défense NBA (sur 30), Sacramento enchaîne les humiliations. La dernière en date ? Un revers de 41 points face aux Grizzlies la nuit dernière. Memphis en a même profité pour établir un nouveau record de franchise à la passe, avec 42 assists contre la pauvre « défense » des Kings.

Plus ça avance, plus Sacramento s’enfonce. Et on se dit que la meilleure chose à faire est probablement de tanker la saison pour obtenir un haut choix de Draft en 2026, et essayer de reconstruire sur de nouvelles bases. Récemment, des rumeurs ont justement laissé entendre que les Kings voudraient tout bazarder : Domantas Sabonis, Zach LaVine et DeMar DeRozan pourraient ainsi aller voir ailleurs. Pas sûr que Sacramento parvienne à récupérer beaucoup d’assets en échange, mais au moins ça permettrait de tourner la page.

Les Sacramento Kings ont perdu de 41 points face aux Memphis Grizzlies sans Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Je répète.

Les Sacramento Kings ont perdu de 41 points face aux Memphis Grizzlies sans Ja Morant et Jaren Jackson Jr. pic.twitter.com/nCiojAs31n

