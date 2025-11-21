Comment suivre la NBA quand on a peu de temps disponible ? En voilà une belle question. Peu nombreux sont les fans qui disposent de suffisamment de temps, d’énergie et d’envie pour vivre le basket américain en direct, la nuit. Pour ceux qui voudraient s’aventurer plus en profondeur dans cette passion magnifique ou tout simplement se laisser embarquer par ce sport d’outre-Atlantique, voici quelques conseils qui pourraient vous aider.

Chez TrashTalk, nous sommes immensément chanceux. Nous avons le luxe de suivre la NBA au quotidien, de vivre les émotions du terrain la nuit et d’être au cœur du flux d’actualités gravitant autour des matchs le jour. Il s’agit d’un métier, parfois fatigant mais tellement passionnant. Ceci dit, c’est notre seule et unique occupation, pour tenter de vous proposer le meilleur de toute l’action dans la Grande Ligue.

Ce cas de figure est pour autant très isolé. Pour beaucoup d’entre vous, parmi lesquels nos amis, nos proches, le constat est souvent le même : vivre le basket américain en direct est un privilège qui reste cantonné au dimanche soir, parfois aux (rares) journées spéciales de la Ligue proposant des horaires adaptés au public européen et diffusées sur les chaînes de sport françaises (payantes).

Alors, comment mieux vivre la balle orange sans pour autant s’enterrer sous terre de novembre à juin ? Voici quelques solutions.

Avec l’arrivée d’un nouveau diffuseur en France cette saison (Amazon Prime Video, qui s’ajoute à beIN Sports), la distribution des matchs est morcelée est moins claire que lors des années passées. Comment faisons-nous chez TrashTalk ? Trois mots : NBA League Pass. Un abonnement qui donne accès à l’entièreté des matchs NBA de la saison en cours, en plus de proposer une multitude de contenus liés à l’actualité et offrant des accès exclusifs dans les coulisses des franchises.

Le tarif ? 146,99€ par an pour l’offre standard, à savoir 12,25€ par mois. Un accès classique, avec l’entièreté des matchs en direct et en replay pour un écran en simultané seulement. La formule qui offre tout ce qu’il faut pour vous permettre de regarder occasionnellement en direct, ou consommer la nuit en entièreté avec images et émotions du direct.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de regarder des matchs dans leur intégralité, la plateforme propose des replays alternatifs. Des versions du match ne comprenant que les temps de jeu, sans temps morts, sans pauses publicités. Le basket, rien que le basket, mais sans en manquer une miette (environ 40 minutes pour un match avec toutes les possessions). Le format parfait pour se réveiller et voir son équipe, ou le gros match de la nuit, avec l’ensemble des éléments pour comprendre ce qu’il s’est passé.

Pour les plus pressés, il existe aussi des formats plus axés « highlights » et moments incontournables : la version 15 minutes, la version 3 minutes. Histoire d’avoir les gros moments d’une rencontre, voir rapidement les tendances se dégageant du match. Avec les commentaires originaux, pour vivre le moment comme en direct.

Bien sûr, la NBA a pensé a tout. Le League Pass comporte une option « No Spoil » qui permet de masquer tous les scores de la nuit pour rattraper les images sans avoir le goût amer de connaître l’issue de la rencontre avant de l’avoir vue. Pour ceux qui souhaiteraient partager, cela peut être judicieux de prendre l’offre à plusieurs pour en atténuer le prix global. L’offre premium à 199€ permet de disposer de trois écrans en simultané. L’offre par excellence pour kiffer le basket entre potes sans trouer son porte-monnaie. Toutes les formules sont par ailleurs disponibles ICI, via notre lien affilié.

Les plateformes de TrashTalk

Un peu d’auto-promo, ça fait pas de mal, surtout quand une équipe entière s’active nuit et jour pour vous proposer l’actualité NBA en direct, avec des analyses, des highlights et des ressentis à chaud (le tout dans une ambiance sympathique).

Qu’il s’agisse de Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ou Facebook, TrashTalk est sur toutes les plateformes H24, en plus du site internet sur lequel vous vous trouvez actuellement. En vous abonnant à nos contenus, vous ne raterez rien des actus les plus importantes de la Grande Ligue.

NBA Extra

La Team NBA Extra (beIN Sports) réalise au quotidien un boulot remarquable pour raconter chaque nuit avec la qualité et l’analyse de très grands professionnels du métier. 12h45 du lundi au dimanche sur beIN Sports, c’est un rendez-vous incontournable pour savoir ce qui se passe en NBA.

Pour pouvoir regarder l’émission NBA Extra (et jusqu’à neuf matchs de saison régulière par semaine), il faut s’abonner à la chaîne beIN Sports ou alors attendre les replays / résumés / highlights sur la chaîne YouTube de NBA Extra.