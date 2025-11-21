Bilans menteurs : qui va chuter / grimper au classement NBA ? Apéro TrashTalk

Cela fait un mois que la saison NBA a commencé et avec ça, certaines tendances se dégagent. Reste à voir lesquelles sont réelles et lesquelles sont fake. On en parle à l’heure de l’Apéro !

Oh le bon jeu à faire au bout d’un mois de compétition ! En NBA, un premier classement se dessine avec des équipes plus ou moins bien classées… mais qui ment sur son bilan actuellement ? Qui sous performe ou au contraire sur-performe ? Entre les Pistons, les Spurs, les Warriors, les Suns, le Magic, les Bulls, les Clippers ou les Mavs, de grandes questions sont posées ! On joue donc tout de suite dans ce grand Apéro spécial menteurs !