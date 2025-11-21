Programme NBA : 9 matchs de NBA Cup, dont un énorme Rockets – Nuggets

Ça y est, c’est le week-end et la NBA nous offre un joli programme ce soir : neuf matchs de NBA Cup, dont un énorme affrontement Rockets – Nuggets au sommet de l’Ouest.

Le programme NBA de la nuit :

1h : Cavaliers – Pacers

1h30 : Celtics – Nets

1h30 : Raptors – Wizards

2h : Bulls – Heat

2h30 : Mavericks – Pelicans

3h : Suns – Wolves

3h30 : Rockets – Nuggets

4h : Jazz – Thunder

4h : Warriors – Blazers

Le match à ne pas rater : Rockets – Nuggets (3h30)

Derrière l’intouchable Thunder, les Nuggets et les Rockets se livrent une grosse bataille pour la deuxième place de l’Ouest. Seulement une victoire sépare les deux équipes (bilan de 11-3 et 10-3), qui déroulent en ce moment : huit succès en neuf matchs pour la bande de Nikola Jokic, cinq victoires de suite pour celle de Kevin Durant et Alperen Sengun. Vous l’avez compris, c’est un choc au sommet !

Pour ajouter encore un peu de piment supplémentaire à cette rencontre, sachez que Denver et Houston sont à égalité dans leur bilan de NBA Cup (1-1). La confrontation de ce soir ressemble déjà à un tournant.

The game looks a lot different than it did just 10 years ago 🏀 Thanks to players like Nikola Jokić 🇷🇸 and Alperen Sengun 🇹🇷 who completely revolutionized the 5 spot.

They face each other tonight as the Nuggets play the Rockets at 9:30pm/et on Prime. Be sure to tune-in!

(via… pic.twitter.com/ps7clhOCG2

— NBA (@NBA) November 21, 2025

Également à surveiller :

En cas de sixième victoire consécutive, Toronto peut devenir la première équipe qualifiée en quart de finale de la NBA Cup.

Un Bulls – Heat bien intrigant !

Mavs – Pels, le perdant est éliminé de la NBA Cup. On peut pas éliminer les deux en même temps ?

Les Suns sont plus compétitifs que prévu, et voudront le prouver contre Minnesota. Les deux équipes ont remporté huit de leurs dix derniers matchs.

Duel à l’Ouest entre deux équipes qui doivent se relancer : Warriors et Blazers.

Les Français en lice :

Enfin les premières minutes de Noa Essengue (Bulls) en NBA ?

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) dans le désert de Phoenix.

Ousmane Dieng (Thunder) chez les Mormons.

Titulaire lors du dernier match, Sidy Cissoko (Blazers) croise la route de Stephen Curry, en compagnie de Rayan Rupert.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici