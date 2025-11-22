Soir de NBA Cup à Dallas, salle sous tension et match qui tourne au bras de fer : au milieu du chaos, un rookie a décidé de hausser le ton. Cooper Flagg a transformé une affiche ordinaire en petite démonstration, avec une maturité qui n’a franchement rien d’un joueur qui découvre la Ligue.

Cooper Flagg n’a pas mis longtemps à montrer qu’il n’était pas venu pour faire de la figuration. Face aux Pelicans, le rookie a sorti une partition aussi propre qu’autoritaire : 29 points, un 12/19 qui ferait rougir pas mal de vétérans, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, et surtout cette impression étrange qu’il contrôlait le tempo comme s’il tournait en NBA depuis cinq ans. L’American Airlines Center a vite capté la vibe : le n°32 n’était pas juste chaud, il était dans son match du début à la fin.

🚨 COOPER FLAGG FACE AUX PELICANS :

🔸29 POINTS (record en carrière)

🔸7 rebonds

🔸5 passes, 2 intereceptions

🔸12/19 au tir

Très beau match du first pick de Draft, remarquable dans le money time avec un sens des responsabilités déjà TRÈS aiguisé 🔥 pic.twitter.com/aYRSm8IXEL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025

La soirée a été un mélange de puissance, de lecture et de sang-froid. Finition main gauche, pression au cercle, petite caresse en contre-attaque : Flagg a tout déroulé sans jamais forcer. Là où certains rookies s’enflamment à la première série de tirs rentrés, lui est resté méthodique, presque clinique.

Quand le quatrième quart a commencé à respirer fort, il n’a pas cligné des yeux. Lay-up important pour relancer Dallas, claquette pour recoller, puis ce rebond défensif monstrueux dans la dernière minute, arraché avec l’énergie d’un mec qui connaît déjà la valeur d’une possession décisive. Pas le highlight dont Twitter raffole, mais exactement ce qui fait gagner une équipe dans un match serré.

Dallas n’a jamais vraiment dominé, New Orleans a répondu jusqu’au bout à l’image de Derik Queen : 22 points, 7 rebonds et 11 passes pour le baby Jokic.

On ne parlera pas encore de franchise player. Mais si les Mavs cherchaient un aperçu du futur, ils viennent d’en recevoir un en haute définition, de quoi redonner le sourire à ces fans qui font des cul-sec de cyanure depuis février dernier.