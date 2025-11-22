Les Wolves signent un choke MONUMENTAL face aux Suns, c’est pas possible…

Minnesota avait fait le plus dur : combler un gros retard, retourner le match dès le retour des vestiaires, puis se créer une avance confortable dans le money-time. Mais malgré un scénario enfin maîtrisé, les Wolves ont implosé au pire moment, offrant à Phoenix une victoire totalement inespérée (114-113).

Phoenix n’a pas vraiment arraché cette victoire : ce sont les Wolves qui leur ont offert sur un plateau. Menés de 13 points à la pause, Minnesota avait parfaitement redressé la barre. Le troisième quart est un modèle de réaction : tirs extérieurs retrouvés, stops en série, Edwards qui active le mode patron et les Suns qui perdent totalement leur rythme. Les Wolves passent devant, se mettent à dérouler, 33-19 en 12 minutes et le match semble basculer pour de bon.

À 113-105, à 50 (CINQUANTE) secondes du terme, tout est sous contrôle. Le rythme, la défense, la confiance : Minnesota a la main sur tout. C’est exactement la situation où une équipe solide ferme (en théorie) la porte et repart avec une statement win. On attend la conclusion logique. Ce qu’on va avoir, c’est un effondrement improbable.

Les Wolves bordel… c’est PAS POSSIBLE.

C’est qu’un match de NBA Cup en novembre hein, mais cette séquence c’est une faute professionnelle, y’a pas d’autre mot.

La suite ressemble à une compilation de tout ce qu’il ne faut jamais faire. Deux lancers-francs d’Anthony Edwards laissés en route, des possessions sans mouvement, un jeu figé alors qu’il restait juste à gérer. Dans la foulée, la défense oublie complètement Collin Gillespie dans le corner : il allume la mèche à 6,4 secondes. Dague plantée, Wolves sonnés.

Sur l’ultime possession, Minnesota peut encore sauver les meubles… mais retombe dans ses vieux travers. Zéro écran pour libérer Edwards, pas de spacing, aucune alternative proposée : on lui donne la balle, il refile la patate chaude à Julius Randle qui va envoyer une magnifique saucisse sur la planche. Phoenix repart avec un 114-113 qui tient plus de la bénédiction que de la domination.

Minnesota, de son côté, doit regarder cette minute finale en boucle. Pas pour souffrir – ça, c’est automatique – mais parce qu’une équipe ambitieuse n’a simplement pas le droit de saboter un match déjà terminé.

Le game winner de Collin Gillespie, les Wolves au tapis !

