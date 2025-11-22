Résumé NBA de la nuit : Les Raptors déjà qualifiés pour la suite de la NBA Cup

Nouvelle nuit chargée en NBA, avec pas moins de neuf rencontres programmées. Les Raptors accèdent à la suite de la NBA Cup, les Warriors ont concédé leur première défaite à domicile, petit récap des matchs de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Pacers : 109-120 (stats)

Celtics – Nets : 105-113 (stats)

Raptors – Wizards : 140-110 (stats)

Bulls – Heat : 143-107 (stats)

Mavericks – Pelicans : 118-115 (stats)

Suns – Wolves : 114-113 (stats)

Rockets – Nuggets : 109-112 (stats)

Jazz – Thunder : 112-144 (stats)

Warriors – Blazers : 123-127 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Malgré le gros match de Pascal Siakam (26-9-4-1) et Andrew Nembhard (32-8), les Pacers sont éliminés de la NBA Cup.

Les Brooklyn Nets ont remporté un match de basket. On répète, les Brooklyn Nets ont réussi à marquer plus de points que leurs adversaires sur 48 minutes.

Les Toronto Raptors, avec quatre joueurs à plus de vingt points, ont battus les Wizards et se qualifient pour la suite de la NBA Cup. Sixième victoire consécutive pour les dinos.

On a eu un money-time entre les Pelicans et les Mavericks, non ce n’est pas une blague. Mais à la fin, c’est les copains de Cooper Flagg (29-7-5-2) qui ont eu le dernier mot.

Les Wolves ont été menés.. puis sont revenus.. puis ont dominé.. puis ont craqué dans les dernières secondes.

Les Nuggets s’en sortent à Houston, Nikola Jokic flirte avec le triple-double : 34 points 10 rebonds et 9 passes pour le tonton Serbe.

On a failli avoir peur pour OKC après les avoir vu encaisser 44 points dans le premier quart… puis ensuite ils se sont retroussés les manches. 31 points et 8 passes pour Shai Gilgeous-Alexander, quatre des cinq titulaires ont inscrits au moins 10 points.

Les Warriors encaissent leur première défaite de la saison à la maison, et leur troisième consécutive. Attention à la glissade…

Le highlight de la nuit :

Les Wolves bordel… c’est PAS POSSIBLE.

C’est qu’un match de NBA Cup en novembre hein, mais cette séquence c’est une faute professionnelle, y’a pas d’autre mot.

pic.twitter.com/iw3bbEyVfs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !