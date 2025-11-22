TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Les Raptors déjà qualifiés pour la suite de la NBA Cup

Le 22 nov. 2025 à 07:44 par Nicolas Vrignaud

scottie barnes 22/11/25
Source image : NBA League Pass

Nouvelle nuit chargée en NBA, avec pas moins de neuf rencontres programmées. Les Raptors accèdent à la suite de la NBA Cup, les Warriors ont concédé leur première défaite à domicile, petit récap des matchs de la nuit !

Les résultats de la nuit : 

  • Cavaliers – Pacers : 109-120 (stats)
  • Celtics – Nets : 105-113 (stats)
  • Raptors – Wizards : 140-110 (stats)
  • Bulls – Heat : 143-107 (stats)
  • Mavericks – Pelicans : 118-115 (stats)
  • Suns – Wolves : 114-113 (stats)
  • Rockets – Nuggets : 109-112 (stats)
  • Jazz – Thunder : 112-144 (stats)
  • Warriors – Blazers : 123-127 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Les Wolves bordel… c’est PAS POSSIBLE.

C’est qu’un match de NBA Cup en novembre hein, mais cette séquence c’est une faute professionnelle, y’a pas d’autre mot.

pic.twitter.com/iw3bbEyVfs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir :

  • 19h : Hornets – Clippers
  • 23h : Magic – Knicks
  • 1h : Pelicans – Hawks
  • 2h : Bulls – Wizards
  • 2h : Bucks – Pistons
  • 2h30 : Mavericks – Grizzlies
  • 4h : Nuggets – Kings
