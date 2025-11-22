La nuit des Français en NBA : Sidy Cissoko continue de se montrer à Portland !

Cinq Français étaient en piste cette nuit en NBA, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a connu des nuits plus productives. Sidy Cissoko et Rudy Gobert sortent néanmoins du lot. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Pacers : 109-120 (stats)

Celtics – Nets : 105-113 (stats)

Raptors – Wizards : 140-110 (stats)

Bulls – Heat : 143-107 (stats)

Mavericks – Pelicans : 118-115 (stats)

Suns – Wolves : 114-113 (stats)

Rockets – Nuggets : 109-112 (stats)

Jazz – Thunder : 112-144 (stats)

Warriors – Blazers : 123-127 (stats)

Bilal Coulibaly

Un match où Bilal était à côté de ses pompes (à l’image des Wizards) : 9 points à 1/5 au tir et 0/5 du parking, 7/8 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et une balle perdue en 26 minutes.

Rudy Gobert

Bon match de notre Rudy national, gâché par le Choke des Wolves. 12 points à 5/10 au tir et 2/4 aux lancers, 12 rebonds, 4 passes et 1 contre en 34 minutes.

Ousmane Dieng

5 points à 2/2 au tir et 1/1 du parking, 1 rebond et 2 passes pour Ousmane face au Jazz en 4 minutes.

Rayan Rupert

Rayan Rupert a eu droit à 6 minutes de jeu durant lesquelles il combine 3 rebonds et 1 interception.

Sidy Cissoko

Sidy Cissoko était de nouveau titulaire au poste de meneur cette nuit. Il termine à 15 points à 6/11 au tir, 3/7 du parking et 0/1 au lancer, 1 rebond 2 passes et 1 interception en 23 minutes.

