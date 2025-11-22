Programme NBA : les Pistons pour une 12e victoire de rang ?

Sept rencontres au programme ce soir, avec un joli (non) Hornets – Clippers à 19h. On se fait un point rapide, parce que le « main event » aura sans doute lieu à Milwaukee, en milieu de nuit.

Le programme NBA de ce soir :

19h : Hornets – Clippers

23h : Magic – Knicks

1h : Pelicans – Hawks

2h : Bulls – Wizards

2h : Bucks – Pistons

2h30 : Mavericks – Grizzlies

4h : Nuggets – Kings

L’affiche à ne pas manquer : Bucks – Pistons

Ouais, sans Giannis Antetokounmpo, ça ne fout pas les poils comme affiche. Pour autant, les Pistons peuvent passer à 12 succès de suite. Une victoire accessible sur le papier, qu’il faudra tout de même aller chercher avec sérieux. Pas vraiment autre chose à signaler concernant cette rencontre.

Mais aussi…