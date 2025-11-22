TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : les Pistons pour une 12e victoire de rang ?

Le 22 nov. 2025 à 16:19 par Nicolas Vrignaud

cade cunningham pistons
Source : NBA League Pass

Sept rencontres au programme ce soir, avec un joli (non) Hornets – Clippers à 19h. On se fait un point rapide, parce que le « main event » aura sans doute lieu à Milwaukee, en milieu de nuit. 

Le programme NBA de ce soir :

  • 19h : Hornets – Clippers
  • 23h : Magic – Knicks
  • 1h : Pelicans – Hawks
  • 2h : Bulls – Wizards
  • 2h : Bucks – Pistons
  • 2h30 : Mavericks – Grizzlies
  • 4h : Nuggets – Kings

L’affiche à ne pas manquer : Bucks – Pistons

Ouais, sans Giannis Antetokounmpo, ça ne fout pas les poils comme affiche. Pour autant, les Pistons peuvent passer à 12 succès de suite. Une victoire accessible sur le papier, qu’il faudra tout de même aller chercher avec sérieux. Pas vraiment autre chose à signaler concernant cette rencontre.

Mais aussi…

  • Moussa Diabaté contre son ancienne équipe, à 19h.
  • Les Knicks ont rendez-vous chez Mickey.
  • Pas de Zaccharie Risacher mais les Hawks veulent s’imposer chez des Pelicans en back to back.
  • Les Bulls affrontent les Wizards, deux équipes qui ont pris une méga volée cette nuit.
  • Cooper Flagg contre Cedric Coward, beau duel de rookies.
  • Maxime Raynaud aura fort à faire face à Nikola Jokic.
