Programme NBA : les Pistons pour une 12e victoire de rang ?
Le 22 nov. 2025 à 16:19 par Nicolas Vrignaud
Sept rencontres au programme ce soir, avec un joli (non) Hornets – Clippers à 19h. On se fait un point rapide, parce que le « main event » aura sans doute lieu à Milwaukee, en milieu de nuit.
Le programme NBA de ce soir :
- 19h : Hornets – Clippers
- 23h : Magic – Knicks
- 1h : Pelicans – Hawks
- 2h : Bulls – Wizards
- 2h : Bucks – Pistons
- 2h30 : Mavericks – Grizzlies
- 4h : Nuggets – Kings
L’affiche à ne pas manquer : Bucks – Pistons
Ouais, sans Giannis Antetokounmpo, ça ne fout pas les poils comme affiche. Pour autant, les Pistons peuvent passer à 12 succès de suite. Une victoire accessible sur le papier, qu’il faudra tout de même aller chercher avec sérieux. Pas vraiment autre chose à signaler concernant cette rencontre.
Mais aussi…
- Moussa Diabaté contre son ancienne équipe, à 19h.
- Les Knicks ont rendez-vous chez Mickey.
- Pas de Zaccharie Risacher mais les Hawks veulent s’imposer chez des Pelicans en back to back.
- Les Bulls affrontent les Wizards, deux équipes qui ont pris une méga volée cette nuit.
- Cooper Flagg contre Cedric Coward, beau duel de rookies.
- Maxime Raynaud aura fort à faire face à Nikola Jokic.
Tags : pistons, Programme NBA