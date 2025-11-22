C’était un secret de polichinelle au moment de son retour, cet été, chez les Los Angeles Clippers, mais c’est désormais officiel, Chris Paul prendra sa retraite en fin de saison. Après 21 années en NBA, le Point God s’en ira, aux alentours de son 41e anniversaire (6 mai).

Chris Paul a réalisé une carrière exceptionnelle. Un meneur de jeu mesurant 1m83 qui parvient à rester plus de 20 saisons au sein de la Ligue de basket-ball la plus compétitive du monde est un exploit ; être All-Star à 12 reprises et présent dix fois dans les All-Defensive Teams en est un d’une plus grande envergure encore.

Chris Paul, c’est :

🔹2X champion olympique

🔹12X All-Star

🔹11X All-NBA

🔹10X All-Defensive Team

🔹Rookie de l’Année

🔹2e meilleur passeur de l’histoire

🔹2e meilleur intercepteur de l’histoire

Mais aussi Lob City, Banana Boat, mentor précieux de SGA ou Wemby, Finaliste NBA… pic.twitter.com/ohYVdou6Tp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025

Et comme toute les belles histoires, celle-ci a une fin. Le Point God a annoncé aujourd’hui sur ses réseaux sociaux que cette 21e saison en NBA serait sa dernière. Comme un symbole, il termine aux Los Angeles Clippers, là où il a sans doute écrit les plus belles pages de son histoire.

La vidéo d’annonce de Chris Paul 🥹

« De retour en Caroline du Nord !!! Quelle aventure… Il reste encore tellement de chemin à parcourir… Tellement reconnaissant pour cette dernière saison !! »pic.twitter.com/aeRj2no7KH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025

Chris Paul restera dans les livres d’histoires de la Grande Ligue comme le deuxième meilleur passeur et le deuxième meilleur intercepteur de tous les temps.

Mais surtout CP3 restera dans les mémoires des fans grâce à des accomplissements réalisés dans chacune des franchises pour lesquelles il a joué (sauf peut-être les Golden State Warriors). Il s’est révélé aux New Orleans Hornets et est aujourd’hui encore dans le débat du meilleur joueur n’ayant jamais porté ce maillot. Il est la base de l’ère Lob City chez les Los Angeles Clippers. Il a frôlé le titre avec les Houston Rockets et les Phoenix Suns. Enfin, il a été un mentor d’exception pour Shai Gilgeous-Alexander au Thunder et pour Victor Wembanyama aux Spurs.

Chris Paul à l’époque Hornets, c’était quand même quelque chose 🥹🥹pic.twitter.com/xM3VujEeiW

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 22, 2025

C’est un monstre de la balle orange qui tire sa révérence et même si aucune bague n’est jamais venue habillée ses doigts, il a marqué de son empreinte toute une génération de fans NBA.

Source texte : Chris Paul