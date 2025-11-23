James Harden (55 points) cartonne contre les Hornets : nouveau record de franchise
Le 23 nov. 2025 à 00:53 par Robin Wolff
James Harden est la seule raison pour laquelle Los Angeles ne coule pas en ce début de saison. Le Barbu a du sortir une énorme performance pour empêcher la défaite des siens face aux Charlotte Hornets 55 points (record dans l’histoire des Clippers) à 10/16 de loin, merci, au-revoir.
Le box-score de cette victoire des Clippers :
Depuis des années, il y a une constante en NBA : les Los Angeles Clippers sont très mauvais lorsqu’ils jouent à heure européenne, mais un homme, James Harden est venu changer cette dynamique. La semaine dernière, contre Boston, il avait sorti une deuxième mi-temps fantastique qui avait failli faire tourner la rencontre.
Ce samedi, il n’a pas attendu le retour aux vestiaires pour rentrer dans son match. 27 points dans le premier quart-temps et un message clair envoyé à toute la Caroline du Nord.
Monstre monstre monstre.
27 POINTS POUR HARDEN…
… DANS LE PREMIER QUART TEMPS !!
🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/rbnGw9tRR1
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025
Pendant que le Barbu poursuit son récital, Kon Knueppel répond bien et permet aux Hornets de recoller. Mais en plus de scorer en masse, James Harden parvient à faire briller de plus en plus ses coéquipiers et a élever le niveau général de son équipe.
Les Frelons cèdent, ils ne seront pas les plus piquants aujourd’hui. 55 points, 7 passes, 3 rebonds et 1 interception à 17/26 au tir, 10/16 de loin et 11/14 aux lancers pour le meneur de jeu des Clippers, un véritable récital !
55 points
17/26 au tir
10/16 à trois points
James Harden ce soir à Charlotte.
Il est tellement ÉNORME cette saison pour maintenir le bateau Clippers. pic.twitter.com/hG5KyFwQTd
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025
Personne, dans l’histoire des Los Angeles Clippers n’avait inscrit autant de points dans un match. James Harden est devenu le première homme à détenir ce record dans deux franchises différentes. Il avait, par le passé, inscrit 61 unités avec les Houston Rockets.