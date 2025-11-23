James Harden est la seule raison pour laquelle Los Angeles ne coule pas en ce début de saison. Le Barbu a du sortir une énorme performance pour empêcher la défaite des siens face aux Charlotte Hornets 55 points (record dans l’histoire des Clippers) à 10/16 de loin, merci, au-revoir.

Depuis des années, il y a une constante en NBA : les Los Angeles Clippers sont très mauvais lorsqu’ils jouent à heure européenne, mais un homme, James Harden est venu changer cette dynamique. La semaine dernière, contre Boston, il avait sorti une deuxième mi-temps fantastique qui avait failli faire tourner la rencontre.

Ce samedi, il n’a pas attendu le retour aux vestiaires pour rentrer dans son match. 27 points dans le premier quart-temps et un message clair envoyé à toute la Caroline du Nord.

Monstre monstre monstre.

27 POINTS POUR HARDEN…

… DANS LE PREMIER QUART TEMPS !!

🤯🤯🤯🤯🤯

Pendant que le Barbu poursuit son récital, Kon Knueppel répond bien et permet aux Hornets de recoller. Mais en plus de scorer en masse, James Harden parvient à faire briller de plus en plus ses coéquipiers et a élever le niveau général de son équipe.

Les Frelons cèdent, ils ne seront pas les plus piquants aujourd’hui. 55 points, 7 passes, 3 rebonds et 1 interception à 17/26 au tir, 10/16 de loin et 11/14 aux lancers pour le meneur de jeu des Clippers, un véritable récital !

55 points

17/26 au tir

10/16 à trois points

James Harden ce soir à Charlotte.

Il est tellement ÉNORME cette saison pour maintenir le bateau Clippers.

Personne, dans l’histoire des Los Angeles Clippers n’avait inscrit autant de points dans un match. James Harden est devenu le première homme à détenir ce record dans deux franchises différentes. Il avait, par le passé, inscrit 61 unités avec les Houston Rockets.