Nolan Traoré se montre en G League : 28 points, 9 passes et 6/9 à 3-points

Nolan Traoré n’a pas encore véritablement eu sa chance en NBA et évolue pour le moment davantage avec les Long Island Nets, l’équipe de G League. Cette nuit, il a envoyé sa première grosse performance à l’échelon inférieur face aux Greensboro Swarm avec 28 points et 9 passes décisives.

Egor Demin a déjà eu sa chance en NBA, Ben Saraf a déjà eu sa chance en NBA, mais Nolan Traoré, le troisième meneur de jeu drafté par les Brooklyn Nets cet été n’a eu que très peu de minutes depuis le début de saison avec les Brooklyn Nets.

Il faut dire que même en G League, avec Long Island, il n’avait, avant cette nuit, pas encore montré de quoi il était capable. C’est chose faite face aux Greensboro Swarm : 28 points, 5 rebonds et 9 passes décisives à 11/20 au tir et 6/9 de loin.

Big time stat line from 2025 NBA first round pick Nolan Traore! The 19-year-old dropped 28-5-9 as the @longislandnets cruised past the the Swarm. 🇫🇷 pic.twitter.com/OxpgBY6pBw

— NBA G League (@nbagleague) November 23, 2025

Il n’a perdu « que » trois ballons, bien en-dessous de ses moyennes de saison et a eu un +/- de +21. Un vrai rayon de soleil dans le brouillard de ses débuts américains. Il faut espérer que ce déclic lance une belle dynamique et que Nolan Traoré retrouve rapidement les parquets de la plus grande ligue du monde.