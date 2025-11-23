La nuit des Français en NBA : premières minutes pour Noa Essengue

Le grand événement de la nuit pour les Français en NBA, c’est la première entrée en jeu de Noa Essengue avec les Chicago Bulls. S’il n’a pas encore fait trembler les filets, ce match face aux Wizards restera longtemps dans sa tête.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Clippers : 116-131 (stats)

: 116-131 (stats) Magic – Knicks : 133-121 (stats)

– Knicks : 133-121 (stats) Pelicans – Hawks : 98-115 (stats)

: 98-115 (stats) Bulls – Wizards : 121-120 (stats)

– Wizards : 121-120 (stats) Bucks – Pistons : 116-129 (stats)

: 116-129 (stats) Mavericks – Grizzlies : 96-102 (stats)

: 96-102 (stats) Nuggets – Kings : 123-128 (stats)

Moussa Diabaté

Désormais, une soirée compliqué pour Moussa Diabaté en NBA, c’est lorsqu’il compile 6 points, 7 rebonds et 1 passe décisive à 2/4 au tir et 2/4 aux lancers en 25 minutes. Et ça, c’est une excellente nouvelle.

Nicolas Batum

Après James Harden, Nicolas Batum a été un des meilleurs joueurs des Los Angeles Clippers cette nuit face aux Charlotte Hornets. 9 points, 3 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes à 3/4 au tir (de loin), propre.

Noah Penda

Deux minutes de bagarre dans le garbage-time pour un rebond et un tir à 3-points manqué.

⚔️🇫🇷 Mohamed Diawara x Pacôme Dadiet x Guerschon Yabusele x Noah Penda



Mohamed Diawara

Peu d’adresse, mais beaucoup d’énergie. Le rookie des Knicks a capté 4 rebonds (dont 2 offensifs), distribué deux passes décisives et intercepté un ballon. Malheureusement, il a manqué ses 4 tirs pris en 10 minutes.

Guerschon Yabusele

Guerschon Yabusele a été plutôt efficace face au Magic avec 4 points et 1 rebond à 2/3 au tir et 0/1 de loin en 14 minutes.

Pacôme Dadiet

Trois minutes de garbage-time, le temps de manquer un tir de loin.

Zaccharie Risacher

L’ailier des Hawks n’arrive pas à régler la mire depuis son retour de chute, mais il parvient à contribuer dans les autres aspects du jeu. 8 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 4/11 au tir, 0/6 de loin et 0/2 aux lancers.

Noa Essengue

Le rookie des Chicago Bulls a enfin fait ses débuts en NBA ! Il n’a joué que quatre minutes et a seulement manqué un tir de loin, mais l’essentiel est ailleurs. Noa Essengue a réalisé son rêve.

Noa Essengue fait ses débuts en NBA face aux Wizards !

Les débuts d'une belle aventure. 🇫🇷



Alexandre Sarr

Le pivot des Wizards avait manqué les deux derniers matchs, mais est revenu en bonne forme face aux Bulls. 16 points, 11 rebonds et 4 passes décisives à 7/18 au tir, 2/6 de loin et 0/3 aux lancers.

Bilal Coulibaly

Nuit plutôt discrète pour l’ailier des Wizards. Il a malheureusement commis la faute qui a causé la défaite de son équipe. 7 points, 2 rebonds et 3 passes décisives à 2/6 au tir, 1/1 de loin et 2/2 aux lancers.

Maxime Raynaud

Le pivot des Kings n’a joué qu’en première mi-temps et a offert un beau passage. 6 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception à 3/5 au tir et 0/1 de loin en 8 minutes.

