Résumé de la nuit en NBA : Franz Wagner (37 points) dompte les Knicks

Le 23 nov. 2025 à 06:38 par Robin Wolff

Si James Harden a livré la plus grosse performance de la nuit en NBA, Franz Wagner a également impressionné face aux New York Knicks. Il est passé à un point de son record en carrière et a grandement aidé le Magic à s’imposer.

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Clippers : 116-131 (stats)
  • Magic – Knicks : 133-121 (stats)
  • Pelicans – Hawks : 98-115 (stats)
  • Bulls – Wizards : 121-120 (stats)
  • Bucks – Pistons : 116-129 (stats)
  • Mavericks – Grizzlies : 96-102 (stats)
  • Nuggets – Kings : 123-128 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme NBA de ce soir :

  • 19h : Sixers – Heat
  • 0h : Hawks – Hornets
  • 0h : Celtics – Magic
  • 0h : Cavaliers – Clippers
  • 0h : Raptors – Nets
  • 1h : Thunder – Blazers
  • 2h : Suns – Spurs
  • 2h : Jazz – Lakers
