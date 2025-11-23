Résumé de la nuit en NBA : Franz Wagner (37 points) dompte les Knicks
Le 23 nov. 2025 à 06:38 par Robin Wolff
Si James Harden a livré la plus grosse performance de la nuit en NBA, Franz Wagner a également impressionné face aux New York Knicks. Il est passé à un point de son record en carrière et a grandement aidé le Magic à s’imposer.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Clippers : 116-131 (stats)
- Magic – Knicks : 133-121 (stats)
- Pelicans – Hawks : 98-115 (stats)
- Bulls – Wizards : 121-120 (stats)
- Bucks – Pistons : 116-129 (stats)
- Mavericks – Grizzlies : 96-102 (stats)
- Nuggets – Kings : 123-128 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- James Harden a été stratosphérique face aux Charlotte Hornets avec 55 points dont 27 dans le seul premier quart-temps. Il est devenu le premier joueur de l’histoire à détenir le record de points marqués dans un match dans deux franchises différentes (Rockets et Clippers).
- Belle lutte pendant trois quarts-temps entre Magic et Knicks, mais New York a fini par céder. La faute, notamment à un Franz Wagner en 37-6-7.
- Aucun problème pour les Hawks face aux Pelicans. 30 points et 7 rebonds pour l’homme du match, Kristaps Porzingis.
- Les Bulls ont eu un mal fou à se sortir du piège Wizards. Ces derniers ont eu la balle de la victoire et en ont fait n’importe quoi, le tank est bien lancé. Nouveau triple-double pour Josh Giddey.
- 29 points, 10 rebonds et 8 passes décisives pour Cade Cunningham face aux Bucks. À son image, les Pistons ont été irréprochables cette nuit. Douzième victoire consécutive et fête sublimée par le retour de Jaden Ivey.
- Les Grizzlies se sont imposés face aux Mavericks grâce à de bons money-times de Cedric Coward et Cam Spencer…
- Les Nuggets ont été surpris par les Kings d’un Russell Westbrook clutch. Le Brodie a inscrit 15 points dans le dernier quart-temps face à ses anciens coéquipiers.
- Nolan Traoré a brillé en G League avec 28 points et 9 passes décisives.
- Ça s’est fritté sévère entre Klay Thompson et Ja Morant.
Le highlight de la nuit :
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme NBA de ce soir :
- 19h : Sixers – Heat
- 0h : Hawks – Hornets
- 0h : Celtics – Magic
- 0h : Cavaliers – Clippers
- 0h : Raptors – Nets
- 1h : Thunder – Blazers
- 2h : Suns – Spurs
- 2h : Jazz – Lakers