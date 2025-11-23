À la fin du match opposant les Grizzlies aux Mavs (remporté par Memphis 102-96) cette nuit, on a assisté à une grosse embrouille entre Klay Thompson et Ja Morant.

La scène se déroule juste après le buzzer final, au terme d’une rencontre déjà tendue :

Here's what led to Klay Thompson getting upset at Ja Morant, he point his finger in Klay's face

Ja Morant to Klay Thompson 🍿

“You a bum now” pic.twitter.com/RQrucXXLFY

Pendant le match, le meneur star des Grizzlies a été comme d’habitude très vocal et provocateur sur le banc de son équipe (Morant ne jouait pas, car blessé). Une attitude qui a visiblement énervé Klay Thompson. L’arrière des Mavs – sur le déclin et devenu remplaçant à Dallas – en a profité pour envoyer un flot de critiques en interview d’après-match :

« C’est un type drôle, qui prend zéro responsabilité. Il fait que parler, et il fait ça depuis un bail. C’est marrant de parler assis sur le banc, mais c’est un peu l’histoire de sa carrière jusqu’ici. »

Wow. C’est ce qu’on appelle sortir le bazooka. Et Klay (22 points cette nuit) ne s’est pas arrêté là :

« Nous voulons tous le voir sur le terrain et le voir donner le meilleur de lui-même, mais il laisse beaucoup d’autres choses l’en empêcher. C’est ce dont nous avons besoin en NBA. Nous avons besoin que nos meilleurs joueurs soient sur le terrain, et quand on est une star, cela implique une grande responsabilité. Je déteste voir tout cela partir en fumée. »

Thompson fait évidemment référence aux nombreuses polémiques impliquant Ja Morant ces dernières années, polémiques qui ont fait passer le meneur de « futur visage de la NBA » à « joueur potentiellement transférable ». Entre blessures et frustration cette saison, Morant n’est plus que l’ombre de la superstar qu’il était au début des années 2020, quand Memphis et Golden State (ancienne équipe de Thompson) se disputaient une belle rivalité.

Ja Morant, lui, a profité de l’interview d’après-match de son coéquipier Cam Spencer (17 points à 3/5 à 3-points) pour envoyer un tacle à Thompson.

« Dis-leur qui était le meilleur shooteur ce soir, c’était pas le gars de Golden State. »

On peut affirmer que Klay Thompson et Ja Morant ne passeront pas Noël ensemble.