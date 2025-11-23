Résultat choquant cette nuit en NBA : les Kings sont allés à Denver pour l’emporter 128-123 malgré les 44 points, 13 rebonds et 7 passes décisives de Nikola Jokic. Le héros du match côté Sacramento ? Russell Westbrook !

Russ tient son « Revenge Game » face à Denver.

Non conservé par les Nuggets cet été, Westbrook a guidé Sacramento vers une victoire improbable cette nuit : 21 points, 6 rebonds, 11 passes à 9/16 au tir, mais surtout 15 points dans le quatrième quart-temps !

RUSS, JOKER DUEL DOWN THE STRETCH 🚨

Nikola Jokić drops 20 in the 4Q and 44 in the game… but Russell Westbrook’s 15 4Q points lift the Kings in Denver! pic.twitter.com/svlVi97d32

— NBA (@NBA) November 23, 2025

Battre le Joker sur son propre terrain, ce n’est clairement pas donné à tout le monde. Comme un symbole : c’est Westbrook qui a planté le dagger avec un shoot compliqué sur la tête de Tim Hardaway Jr., alors que les Kings étaient à +4 à 40 secondes de la fin.

« Chaque été, je me prépare physiquement et mentalement pour des moments comme ça, pour porter mon équipe quand elle a besoin de moi. » – Russell Westbrook après le match

Malgré ses 37 ans, malgré la saison catastrophique des Kings, Russell Westbrook montre qu’il peut toujours briller en NBA. Surtout quand il rencontre l’une de ses anciennes équipes.

