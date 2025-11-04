Russell Westbrook : « Les Nuggets ne voulaient pas que je revienne »

Joueur des Nuggets la saison dernière, Russell Westbrook a refoulé le parquet de Denver cette nuit sous son nouveau maillot des Kings. L’occasion pour lui de lâcher une belle perf’ et de revenir sur les vraies raisons de son départ cet été.

26 points, 12 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 grosse déclaration.

C’est le bilan de Russell Westbrook pour son grand retour à Denver cette nuit. S’il a été ovationné par le public des Nuggets, s’il a eu droit à un hommage vidéo et si ses anciens coéquipiers – dont Nikola Jokic – ont montré à quel point ils l’appréciaient, l’aventure de Brodie dans le Colorado s’est terminée assez froidement, à en croire les propos de Russ.

« La vérité, c’est qu’ils ne voulaient pas que je revienne » a déclaré Westbrook après le match. « Ce n’était pas ma décision. […] Ils m’ont dit de ne pas activer ma player option. Je ne vais pas là où je ne suis pas le bienvenu. »

Ouch.

Pour rappel, Russell Westbrook avait décliné sa player option avec les Nuggets pour se retrouver agent libre, et ce après une campagne de Playoffs où il avait connu des moments forts mais aussi quelques trous d’air.

Westbrook s’est ainsi retrouvé sans contrat pendant de longues semaines, à tel point qu’on pensait qu’il allait commencer la saison 2025-26 sans équipe NBA. Des rumeurs d’un départ en Chine ont même fait le buzz sur les réseaux sociaux. D’autres rumeurs ont également laissé entendre que les Nuggets ne prévoyaient pas de temps de jeu pour Russell Westbrook cette saison, ce que le principal intéressé vient de confirmer.

Brodie évolue désormais aux Sacramento Kings, où il prouve qu’il peut toujours être productif sur un parquet NBA… à défaut de gagner beaucoup de matchs.

Russell Westbrook on not returning to the Denver Nuggets:

“They didn’t want me back.”

…

“I don’t go anywhere I’m not wanted.”

On NOT picking up the player option:

“They told me not to.” pic.twitter.com/f4lno2Yutk

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025