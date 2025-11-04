Russell Westbrook voulait se montrer pour son retour à Denver. Le Marsupilami a combiné 26 points, 12 rebonds et 6 passes, mais ça n’a pas suffi à aller chercher la victoire. La faute, encore, à un excellent Nikola Jokic. Victoire des Nuggets 130 à 124.

Lorsque Nikola Jokic et Russell Westbrook se sont retrouvés à l’échauffement, les deux hommes semblaient ravis de se retrouver, preuve d’une très bonne entente après l’année du Brodie dans les Rocheuses. Mais une fois le match entre les Nuggets et les Kings commencé, les anciens coéquipiers ne se sont plus faits de cadeaux.

Nikola Jokic & Jamal Murray say hi to Russell Westbrook pregame

Russell Westbrook honorait sa troisième titularisation de la saison et a livré son meilleur match. Tout au long de la soirée, c’est lui qui a mené la charge et fait douter son ancienne équipe. Avec son énergie habituelle, il a réussi à peser sur la défense et à mettre en valeur ses coéquipiers. La légende du Thunder a terminé la rencontre avec 26 points, 12 rebonds, 6 passes et 2 interceptions à 10/17 au tir, 3/6 de loin et 3/3 aux lancers.

Mais en face, Nikola Jokic a permis, dès le début de match, à son équipe de prendre le large. C’est aussi lui qui a mis le verrou sur la victoire avec quelques actions de grande classe dans le money-time. Plus personne n’est surpris par ses statistiques même lorsqu’elles sont hors du commun. Le plat serbe du soir ? 34 points, 7 rebonds, 14 passes, 4 interceptions, 2 contres et un Domantas Sabonis dans la poche à 14/22 au tir, 4/10 à 3-points et 2/3 sur la ligne.

Très belle performance de Russell Westbrook ce soir avec 26 points, 12 rebonds et 6 passes. ⚡

Dommage, en face il y avait Nikola Jokic et ses 34 points, 7 rebonds et 14 passes. 😭

Victoire des Nuggets !

Un résultat qui enfonce encore un peu plus les Sacramento Kings. Ils n’ont remporté que 2 de leurs 7 rencontres…