Contrairement à la nuit dernière en NBA, de nombreux français ont brillé ce lundi. Alexandre Sarr, Rudy Gobert et Sidy Cissoko ont fait le boulot, mais n’ont pas été aussi impressionnants que la première mi-temps de Bilal Coulibaly.

Pacers – Bucks : 115-117 (stats)

: 115-117 (stats) Nets – Wolves : 109-125 (stats)

: 109-125 (stats) Celtics – Jazz : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Knicks – Wizards : 119-102 (stats)

– Wizards : 119-102 (stats) Rockets – Mavericks : 110-102 (stats)

– Mavericks : 110-102 (stats) Grizzlies – Pistons : 106-114 (stats)

: 106-114 (stats) Nuggets – Kings : 130-124 (stats)

– Kings : 130-124 (stats) Blazers – Lakers : 115-123 (stats)

: 115-123 (stats) Clippers – Heat : 119-120 (stats)

Rudy Gobert

Une des performances les plus solides de la saison du pivot des Timberwolves ! Il a profité de la faible raquette des Nets pour faire sa loi à l’intérieur avec notamment un beau dunk sur la tête de Nic Claxton. 15 points, 12 rebonds, 1 passe et 1 contre pour le natif de Saint-Quentin.

Tiens, coucou Rudy Gobert ! 👋 pic.twitter.com/Qygm1Ggv0S

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025

Joan Beringer

Le rookie a foulé le parquet pendant 3 minutes. Le temps de prendre un rebond et de rater un tir.

Nolan Traoré

Le rookie a foulé le parquet pendant 4 minutes. Le temps de rater un tir.

Guerschon Yabusele

14 minutes compliquées sur le parquet pour le Dancing Bear, malgré quelques très jolies passes. 1 point et 3 rebonds à 0/2 au tir et 1/2 aux lancers…

Mohamed Diawara

Le rookie a foulé le parquet pendant 4 minutes. Le temps de distribuer une passe décisive et de rater un tir.

Pacôme Dadiet

Le sophomore a foulé le parquet pendant 4 minutes. Le temps de capter un rebond.

Alexandre Sarr

Très belle performance offensive de l’intérieur des Wizards ! S’il a souffert en défense face à Karl-Anthony Towns, il lui a bien répondu en étant pas si loin du triple-double. 19 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 8/16 au tir, 0/3 de loin et 3/3 aux lancers.

Bilal Coulibaly

Quelle première mi-temps. Monstrueux en défense, il s’est aussi illustré par son adresse avec 15 points à 5/7 au tir et 3/4 de loin. Malheureusement, il s’est complètement éteint par la suite et n’a plus mis le moindre panier.

Encore un excellent démarrage pour Bilal Coulibaly avec 7 points en 5 minutes face aux Knicks. 👏

De la grosse défense, une French-Connection évidente avec Alex Sarr…

Me gusta ! 😍 pic.twitter.com/5iruE0jlgZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025

Mi-temps : Knicks 57-54 Wizards

Washington se défend bien dans le sillage de ses deux Français ! 🙌

Bilal Coulibaly a 15 points à 5/7 au tir.

Alexandre Sarr compile 13 points, 5 rebonds et 5 passes.

En face c’est Karl-Anthony Towns qui se régale avec 16 points et 10 rebonds ! pic.twitter.com/xPesG34zdb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025

Sidy Cissoko

Les statistiques ne rendent pas hommage à l’impact de Sidy Cissoko face aux Lakers. Il a signé la meilleure performance de sa saison d’assez loin. En 14 minutes, il a compilé 5 points, 2 rebonds, 3 passes et 2 interceptions à 2/2 au tir. Un bon message envoyé à son coach.

Nicolas Batum

Sept minutes sur le parquet et rien à signaler.

Le programme NBA de ce soir