Résumé NBA de la nuit : les Rockets, vainqueurs d’un duel texan
Le 04 nov. 2025 à 07:12 par Robin Wolff
La plus grosse affiche, sur le papier, de cette nuit en NBA, était peut-être le duel texan entre les Houston Rockets et les Dallas Mavericks. Ce sont les premiers nommés qui l’ont emporté grâce au trio Amen Thompson – Alperen Sengun et Kevin Durant.
Les résultats NBA de la nuit :
- Pacers – Bucks : 115-117 (stats)
- Nets – Wolves : 109-125 (stats)
- Celtics – Jazz : 103-105 (stats)
- Knicks – Wizards : 119-102 (stats)
- Rockets – Mavericks : 110-102 (stats)
- Grizzlies – Pistons : 106-114 (stats)
- Nuggets – Kings : 130-124 (stats)
- Blazers – Lakers : 115-123 (stats)
- Clippers – Heat : 119-120 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Giannis Antetokounmpo a envoyé la clim de ce début de saison. Un match incroyable entre Bucks et Pacers, comme tous les matchs entre Bucks et Pacers. Myles Turner a été sifflé pour son retour.
- Aucun souci pour les Wolves face aux Nets. Triple-double de Julius Randle.
- Jusuf Nurkic a mis le game-winner face aux Celtics et non ce n’est pas une blague !
- Belle victoire des Knicks de Karl-Anthony Towns, malgré un bon match d’Alexandre Sarr !
- Amen Thompson a mis 22 points en première mi-temps, Kevin Durant s’est chargé du money-time et les Rockets se sont imposés face aux Mavs.
- Cade Cunningham a gagné son duel face à Ja Morant. Le meneur des Memphis Grizzlies semble être toujours aussi énervé contre son coaching-staff.
- Très bon match de Russell Westbrook, mais pas suffisant pour renverser Nikola Jokic et les Denver Nuggets.
- Belle victoire de l’équipe C des Los Angeles Lakers. Deandre Ayton s’est montré face à son ancienne équipe avec 29 points et 10 rebonds.
- Fin de match intense entre les Clippers et le Heat, mais ce sont ces derniers qui se sont imposés grâce, notamment, à un gros double-double de Bam Adebayo.
Le highlight de la nuit :
GIANNIS ANTETOKOUNMPO POSE LA CLIM AU BUZZER. QUEL SHOOT D’ASSASSIN ! 🥶🥶 pic.twitter.com/31ApxmzYrU
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 1h30 : Raptors – Bucks
- 2h : Hawks – Magic
- 2h : Bulls – Sixers
- 2h : Pelicans – Hornets
- 4h : Warriors – Suns
- 5h : Clippers – Thunder