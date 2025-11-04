TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Rockets, vainqueurs d’un duel texan

Le 04 nov. 2025 à 07:12 par Robin Wolff

La plus grosse affiche, sur le papier, de cette nuit en NBA, était peut-être le duel texan entre les Houston Rockets et les Dallas Mavericks. Ce sont les premiers nommés qui l’ont emporté grâce au trio Amen Thompson – Alperen Sengun et Kevin Durant.

Les résultats NBA de la nuit :

  • Pacers – Bucks : 115-117 (stats)
  • Nets – Wolves : 109-125 (stats)
  • Celtics – Jazz : 103-105 (stats)
  • Knicks – Wizards : 119-102 (stats)
  • Rockets – Mavericks : 110-102 (stats)
  • Grizzlies – Pistons : 106-114 (stats)
  • Nuggets – Kings : 130-124 (stats)
  • Blazers – Lakers : 115-123 (stats)
  • Clippers – Heat : 119-120 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

GIANNIS ANTETOKOUNMPO POSE LA CLIM AU BUZZER. QUEL SHOOT D’ASSASSIN ! 🥶🥶 pic.twitter.com/31ApxmzYrU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

Le programme NBA de ce soir

  • 1h30 : Raptors – Bucks
  • 2h : Hawks – Magic
  • 2h : Bulls – Sixers
  • 2h : Pelicans – Hornets
  • 4h : Warriors – Suns
  • 5h : Clippers – Thunder
