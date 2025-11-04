Résumé NBA de la nuit : les Rockets, vainqueurs d’un duel texan

La plus grosse affiche, sur le papier, de cette nuit en NBA, était peut-être le duel texan entre les Houston Rockets et les Dallas Mavericks. Ce sont les premiers nommés qui l’ont emporté grâce au trio Amen Thompson – Alperen Sengun et Kevin Durant.

Les résultats NBA de la nuit :

Pacers – Bucks : 115-117 (stats)

: 115-117 (stats) Nets – Wolves : 109-125 (stats)

: 109-125 (stats) Celtics – Jazz : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Knicks – Wizards : 119-102 (stats)

– Wizards : 119-102 (stats) Rockets – Mavericks : 110-102 (stats)

– Mavericks : 110-102 (stats) Grizzlies – Pistons : 106-114 (stats)

: 106-114 (stats) Nuggets – Kings : 130-124 (stats)

– Kings : 130-124 (stats) Blazers – Lakers : 115-123 (stats)

: 115-123 (stats) Clippers – Heat : 119-120 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

GIANNIS ANTETOKOUNMPO POSE LA CLIM AU BUZZER. QUEL SHOOT D’ASSASSIN ! 🥶🥶 pic.twitter.com/31ApxmzYrU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025

Les classements NBA

