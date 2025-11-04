WOW ! Mais qu’est-ce qu’il se passe entre les Pacers et les Bucks. Chaque match entre les deux équipes tourne au classique et cette nuit, ce sont les joueurs de Milwaukee qui se sont imposés (117-115) grâce à un buzzer-beater de Giannis Antetokounmpo. Une rencontre qui a eu lieu dans une ambiance dingue, liée au retour de Myles Turner en ville.

Voilà plusieurs saisons que les Pacers et les Bucks se détestent et ne le cachent pas. Bagarre pour un ballon, séries de playoffs tendues, tête à tête entre Giannis Antetokounmpo et le père de Tyrese Haliburton tout y passe. Alors l’arrivée de Myles Turner à Milwaukee cet été n’a rien arrangé et a contribué à une ambiance encore plus dingue dans le Bankers Life Fieldhouse cette nuit.

Dès les présentations, le nouveau pivot du Wisconsin se fait copieusement hué et la vidéo dévoilée en son hommage ne calme pas les ardeurs. Plutôt que de s’effondre, Myles Turner répond et hue, avec humour, le public après son premier tir à 3-points. Quelques minutes plus tard, le Greek Freak envoie un poster et se dresse à son tour contre les spectateurs adverses.

Myles Turner hué pour son retour à Indianapolis ! 😕 pic.twitter.com/t1QfZGvjZ8

La réponse de Myles Turner. C’est chaud à Indiana. 👀pic.twitter.com/CgPTFNfRQK https://t.co/1F1RCNr54H

GIANNIS ANTETOKOUNMPO CLAQUE UN POSTER 📸

Puis célèbre en provoquant le public des Pacers après leurs huées pour Myles Turner ! 😭

LEADER pic.twitter.com/sjIZ2NXrG6

Le double MVP se met alors en mode mission et attaque la raquette adverse en continue. L’objectif est clair : battre l’équipe NBA qu’il aime le moins et offrir la victoire à son nouveau coéquipier. Problème, en face, Pascal Siakam (32 points) et Isaiah Jackson. (21 points et 10 rebonds) sont énormes et chacun de leurs paniers sont célébrés avec ardeur par Tyrese Haliburton et les remplaçants des Pacers. Une ambiance et une intensité de Playoffs, du parquet au dernier rang de la salle.

Alors quand, avec quatre points consécutifs, Aaron Nesmith ramène les deux équipes à égalité à 15 secondes de la fin, la foule est en fusion. Mais 15 secondes c’est long et la suite était presque écrite d’avance…

GIANNIS ANTETOKOUNMPO POSE LA CLIM AU BUZZER. QUEL SHOOT D’ASSASSIN ! 🥶🥶 pic.twitter.com/31ApxmzYrU

Un fadeaway assassin. Une clim monumentale. Et comme si le danger ne suffisait pas, la célébration… Giannis Antetokounmpo demande, à nouveau, aux fans de se taire. Et que peuvent-ils vraiment faire d’autre après une telle performance ? 33 points, 13 rebonds, 5 passes et ce buzzer…

Giannis Antetokounmpo face aux Pacers :

🟢 33 points (14/21 au tir)

🟢 13 rebonds

🟢 5 passes

🟢 2 interceptions

🟢 ET LE TIR DE LA GAGNE

Il voulait la gagner pour Myles Turner, c’est fait, et avec la manière ! pic.twitter.com/tW7IItQrgy

Myles Turner pourra sourire au moment de se coucher. Sa ligne de stats n’est pas hors du commun (9 points, 7 rebonds et 5 contres), mais il a multiplié les actions clutchs en fin de match et surtout, il repart de l’Indiana une victoire en poche. Tyrese Haliburton s’est rassis, le public s’est tu et c’était sans doute encore plus satisfaisant que la vidéo hommage !