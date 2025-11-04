Les Washington Wizards ont résisté une mi-temps face aux New York Knicks, mais ont fini par céder dans un troisième quart-temps sous forme de démonstration. Alexandre Sarr a tout de même pu confirmer son bon début de saison avec 19 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

Bilal Coulibaly a bien lancé la soirée côté français. Une agressivité folle des deux côtés du terrain, de l’adresse longue distance, des drives bien sentis et une première mi-temps très réussie. 15 points à 5/7 au tir et 3/4 de loin, c’était propre, mais malheureusement, l’ailier s’est éteint après la pause, comme son équipe. Défaite 119 à 102.

Alexandre Sarr est lui resté plus régulier tout au long du match. En difficulté en défense face à Karl-Anthony Towns, le pivot des Wizards a bien rendu les coups de l’autre côté du terrain. Il a confirmé ses progrès à la passe et a montré, une fois encore, qu’il n’était pas un profil comme les autres.

Au coup de sifflet final, le Français avait cumulé 19 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 8/16 au tir et 3/3 aux lancers. De quoi nourrir beaucoup d’espoirs pour la suite de sa saison Sophomore.

La prochaine occasion de se montrer pour Alexandre Sarr et les siens arrive vite. Les Washington Wizards affronteront les Boston Celtics ce mercredi soir.