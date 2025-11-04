Vidéo : le game-winner de Jusuf Nurkic (???) face aux Celtics

Bastien, je m’adresse à toi. Cette nuit, ton maillot dédicacé par une armée de légendes a pris tout son sens. Cette nuit, ton joueur préféré (non) est devenu une légende (toujours pas). Cette nuit, Jusuf Nurkic a mis un game-winner avec le Jazz… contre les Celtics… en 2025 !

Si vous saviez que Jusuf Nurkic jouait au Utah Jazz, félicitations, vous êtes un expert de la NBA. Et pourtant ce lundi, contre les Boston Celtics, le pivot venu de Bosnie-Herzégovine s’est distingué. Ses 11 points et 11 rebonds sont preuve d’une bonne performance, mais rien de légendaire. Ce qui l’est en revanche, c’est qu’en cette année 2025, il a envoyé un game-winner, à 0,6s de la sirène. Et pas n’importe comment, pas une petite claquette ridicule, non, un hook tout en maîtrise après un gros rebond offensif.

On ne vous ment pas, promis, et en voici la preuve.

AHAHAH GAME-WINNER DE JUSUF NURKIC 😭😭😭

FACE AUX CELTICS…

AVEC LE JAZZ…

EN BIG 2025 😭pic.twitter.com/IvJ48aHAd4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025