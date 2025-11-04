Dylan Harper a brillé pour ses débuts en NBA. Six jolies performances qui ont aidé les San Antonio Spurs a prendre un départ canon et à faire oublier l’absence de De’Aaron Fox. Malheureusement, le rookie s’est blessé ce dimanche contre Phoenix. Une élongation au mollet qui l’éloignera des terrains quelques semaines.

Le début de Dylan Harper en NBA a été marquant par sa régularité. Ses six rencontres ont été terminées avec plus de 11 unités au compteur et parfois, l’arrière a même réussi des coups d’éclats, étant par séquences, le meilleur joueur sur le parquet. Contre les Nets, dimanche dernier, le numéro 2 de la dernière Draft a porté les siens avec 20 points, hier avant sa blessure contre Phoenix, il en était à 12 points en 11 minutes.

Malheureusement, le fils de Ron n’a pas pu terminer la rencontre et est sorti du Mortgage Matchup Center avec des béquilles et une botte. Quelques heures plus tard, le verdict est tombé, via Shams Charania : élongation au mollet et plusieurs semaines d’absence.

Aïe aïe aïe…

Plusieurs semaines d’absence pour Dylan Harper, blessé au mollet hier soir à Phoenix.

Le timing aurait pu être pire puisque De’Aaron Fox ne semble pas trop loin de lancer sa saison après ses problèmes aux adducteurs. En attendant Stephon Castle et Jordan McLaughlin s’occuperont de tenir la baraque.

