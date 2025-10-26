Dylan Harper a rayonné contre Brooklyn : 20 points pour le rookie des Spurs !

Troisième match NBA et déjà une carte de visite laissée bien en évidence : Dylan Harper a compilé 20 points, 8 passes et 6 rebonds dans la victoire contre Brooklyn, en jouant le pompier de service quand les Spurs ont commencé à trembler. Un rookie qui clôt un match serré ? San Antonio a peut-être trouvé un deuxième problème pour la Ligue.

Il y a des rookies qui arrivent sur la pointe des pieds. Et puis il y a Dylan Harper, qui débarque en NBA comme s’il connaissait déjà le plan des lieux et qu’il avait le double des clés. À San Antonio ce soir, le môme a simplement joué comme un gars qui oublie qu’il est la depuis une semaine. 20 points, 8 passes, 6 rebonds, 8/11 au tir en sortie de banc en 29 minutes : le CV de la première grosse perf NBA vient d’être déposé sur le bureau. Dylan Harper a également fait la ,poussière sur les livres d’histoire car c’est le premier rookie des Spurs à réaliser de tels chiffres en sortie de banc depuis Vernon Maxwell en… 1989.

BALLON DU MATCH POUR DYLAN HARPER ✨

20 points

6 rebonds

8 passes

2 interceptions

0 ballon perdu

Clutch de fou

8/11 au tir

Un talent exceptionnel, t’as l’impression qu’il est en NBA depuis 5 ans et pas… 5 jours 😭😭😭😭 pic.twitter.com/xOCvddjFfu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Les Spurs ont fait un peu les montagnes russes contre Brooklyn : +26 dans le troisième quart-temps, puis l’équipe se met à bricoler quand les Nets flippent le script. Heureusement, Dylan Harper a mis la main sur le volant, et pas pour slalomer façon Fast & Furious, non : pour remettre le cruise control direction victoire.

Vous voulez du clutch ? Dans le money time, Harper claque 7 points dans le dernier quart-temps, histoire de calmer les ardeurs d’en face et rappeler qui tient le manche. Un rookie qui ferme la porte quand ça tape fort dessus ? Bonsoir la maturité.

Cette DOUBLE SÉQUENCE de Dylan Harper c’est trop trop fort pic.twitter.com/jtFSmyxXhw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Niveau adresse : 72,7% au tir. Pas « plein de shoots simples sous le cercle » adressé par la vie : ce sont des tirs créés, en rythme, en lecture. Et tout ça sans brûler la balle : 8 caviars, mamamia.

Il y aurait pu y avoir du stress. Rookie, deuxième match qui compte vraiment, une franchise qui joue désormais pour grimper et plus juste pour exister, un public qui attend la suite du projet Wembanyama… mais Harper, lui, déroule. Il voit, il comprend, il distribue. Ce soir-là, il gère un run adverse pour remettre tout le monde à l’endroit. Ce genre de truc, normalement, c’est réservé à des mecs payés 30 millions par an qui sont la depuis dix piges. Et ce n’est que le début.

Les Spurs veulent un futur où les stars s’appellent Wemby, Castle, puis Harper. Et si jamais vous pensiez qu’il allait juste admirer l’Alien jouer, Harper a répondu : « nah, moi aussi j’ai mes super-pouvoirs ». Si je m’appelais Cooper Flagg, je ne dormirai pas tranquille concernant le titre de Rookie de l’année.

Imagine ils font le back to back to back rookie de l’année.

Nan je déconne.

Imagine quand même.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Alors oui, ce n’est qu’un match en octobre. Oui, on ne va pas en faire un poster Hall of Fame tout de suite. Mais ce match-là ? C’est celui où on a tous écrit sur notre carnet :