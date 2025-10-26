Victor Wembanyama face aux Nets : 31 points, 14 rebonds, 6 contres, la totale !

L’Alien a pris possession du Frost Bank Center, et personne n’a pensé à appeler la NASA. Victor Wembanyama a encore retourné la réalité : 31 points, 14 rebonds, 6 contres et un money time en chef de meute… malgré un début de match compliqué. Les Spurs s’imposent, la planète NBA observe.

Première de la saison à la maison, public en PLS et une section des « ultras » qui donne déjà de la voix : Victor Wembanyama avait prévu le grand jeu. Au menu : 31 points, 14 rebonds, 6 contres, 4 passes, 3 ballons volés, et un rappel très clair envoyé au reste de la Ligue : la hype, ce n’était que l’échauffement.

VICTOR WEMBANYAMA CE SOIR :

31 points

14 rebonds

4 passes

3 interceptions

6 contres

9/21 au tir

3/6 à trois points

10/15 aux lancers

Et dire qu’il a pas été à son meilleur niveau… 💀💀💀💀 pic.twitter.com/xxy77NIsfl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Les Spurs démarrent avec un moteur d’avion de chasse. Keldon Johnson colle les premiers paniers, Dylan Harper joue comme s’il avait 200 matchs NBA dans les jambes, et Wemby verrouille le cercle façon coffre-fort à Las Vegas. +26 d’avance, le Frost Bank Center se prend déjà à rêver de blowout.

mood. pic.twitter.com/HB5ogocPQw

— San Antonio Spurs (@spurs) October 26, 2025

Début discret au scoring pour Wembanyama, mais c’est le genre de discret qui met déjà 2 contres en 30 secondes. Puis vient le moment « Alien » : un contre, un deuxième, et un tir depuis le logo. Main dans la face ? Rien à carrer. La salle explose, la mi-temps arrive : +21 pour San Antonio.

L’ACTION DE LA NUIT SIGNÉE WEMBY C’EST UN GRAND MALADE 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/2Eqbhu0SBv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Parce qu’on parle des Spurs version « on apprend encore à gagner », évidemment que ça déraille. Brooklyn se réveille, ça rentre de loin, ça court dans tous les sens, et soudain : les Nets passent devant, 90-89. Wemby se met en route et ramasse tous les rebonds, se met à distribuer comme un serveur pressé, met un 3 points dans un timing clutch… et pour finir : alley-oop monstrueux pour écraser les derniers espoirs de Brooklyn. Fin du game. Clap de fin : 118-107 pour San Antonio, troisième victoire de suite.

Ce qui marque le plus avec Wemby, c’est qu’on ne parle pas d’un mec qui score dans le vide. Il respire le momentum. Quand ça tangue, il sort les actions qui changent le match. Quand l’adversaire accélère, il remet de l’ordre dans le monde.

Les highlights du match de Wemby face aux Nets : pic.twitter.com/auaZ4xScnL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Les Spurs ne sont pas encore une machine huilée : dès que Wemby s’assoit, ils jouent au Jenga avec leur avance. Mais le patron est bien là, et l’équipe avance comme lui : vite, fort, et sans complexe.

Dernière saison où les Spurs ont démarré par 3 victoires ?

2019/20.

Dernière saison où les Spurs ont démarré par 4 victoires ?

2017/18.

Prochain match face aux Raptors, demain soir en back to back.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

De son côté, Cam Thomas n’a pas fait dans la demi-mesure. L’ailier des Brooklyn Nets a claqué 40 points, signant ainsi son 10e match à 40 dans la franchise, à égalité avec Kevin Durant. Sauf que ce solo, aussi brillant soit-il, ça n’a pas suffi : l’équipe derrière lui a flanché, la défense a merdé, et au final c’est Wembanyama et les Spurs qui ont verrouillé la win. Lampe torche ou revolver ? Thomas a tiré-fort, mais la cible était déjà en cavale.

Cam Thomas today:

40 points

0 assists

Nothing but BUCKETS. (via @realapp) pic.twitter.com/L7aHHd6qIA

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 26, 2025