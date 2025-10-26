Luka Doncic blessé au doigt et absent minimum une semaine

Selon de multiples sources, Luka Doncic souffrirait d’une entorse au doigt ainsi que de douleurs à la jambe gauche en raison d’un choc. Le slovène sera absent au minimum une semaine.

La semaine à venir risque d’être un poil compliquée pour les Lakers. Luka Doncic ne jouera pas durant cette période, souffrant d’une entorse au doigt ainsi que de douleurs à la jambe résultant d’un contact. Selon Sam Amick (The Athletic), la star de Los Angeles sera réévaluée à la fin de la semaine.

Pas de panique non plus, Dan Woike (également The Athletic) précise qu’il n’y a pas de raisons particulières pour que cette absence se prolonge indéfiniment.

Source tells me there’s no long-term concerns here. Obviously a relatively quick re-evaluation period signals the same. https://t.co/tzlO0slLkc

— Dan Woike (@DanWoikeSports) October 26, 2025

Maître à jouer des Angelinos, avec un début de saison absolument pharaonique sur le plan statistique, Luka Doncic risque, même s’il n’est pas là que pour quelques matchs, de manquer aux Lakers. D’autant plus que LeBron James est lui toujours écarté des terrains en raisons de douleurs sciatiques et que son retour n’est toujours pas prévu prochainement.