À San Antonio, avant l’home opener face aux Brooklyn Nets, les yeux ont brièvement quitté le parquet. Une bannière fraîchement déployée a volé la vedette à tout le monde : dessus, « Pop », cinq étoiles pour cinq titres, et 1 390 victoires en saison régulière. Pas besoin d’éclairage hollywoodien, le symbole parle plus fort que n’importe quel micro.

Les Spurs n’ont jamais été du genre à faire du bruit pour prouver leur grandeur. Ici, on hisse une bannière et on laisse les fans comprendre : ce mec a façonné notre identité. Pas de grand show annoncé, juste un hommage brut, à l’ancienne, comme Pop l’aurait aimé.

Les Spurs vont rendre hommage à Gregg Popovich en élevant une bannière au plafond de la salle de San Antonio.

« Pop 1390 », le nombre de matchs qu’il a remportés en saison régulière en tant que coach de sa seule et unique franchise 🙏

L’architecte de la plus grande période de l’histoire de la franchise, et l’un des plus grands coachs de tous les temps flotte désormais au-dessus des matchs, rappel permanent que la norme, ici, c’est l’excellence. Les cinq titres brillent comme un clin d’œil à l’époque Duncan, Parker, Ginobili, quand San Antonio marchait sur la Ligue façon métronome.

Pendant que la jeunesse des Spurs apprend encore à marcher dans la NBA, la dynastie regarde. Pop n’est peut-être plus sur le banc, mais son empreinte est partout : dans les tribunes, sur le parquet… et désormais accrochée au plafond.

Un geste simple, une charge émotionnelle maximale : Pop ne prend pas sa retraite au plafond, il y devient éternel.