Après une nuit relativement calme hier, on repart de plus belle avec une soirée qui débutera dès 19h et qui s’étalera jusqu’à 4h30 environ. On vous file le programme et, spoiler, il faudra être là au début ET à la fin.

Le programme NBA du soir

19h : Spurs – Nets

20h30 : Pistons – Celtics

23h : Cavs – Bucks

23h : Heat – Knicks

23h : Wizards – Hornets

0h : Wolves – Pacers

0h30 : Mavericks – Raptors

2h : Clippers – Blazers

2h : Kings -Lakers

Le match à ne pas rater : Spurs – Nets

Comment pouvait-il en être autrement. Après deux premiers matchs dantesques, Victor Wembanyama est de retour pour l’acte III de sa saison 3, et le destin nous offre un horaire (19h) et un adversaire (les très affreux Nets) qui sont autant de feux verts pour une nouvelle perf de mammouth. Si vous ne l’avez pas encore vu cette année c’est le moment, si vous savez déjà il est l’heure de vous munir de votre meilleur pop-corn.

Le reste du programme

Un match entre les Pistons et les Celtics et le favori n’est peut-être pas celui qui vous croyez.

Evan Mobley qui tente d’arrêter Giannis Antetokounmpo, à table.

Les Knicks tenteront de rester invaincus à Miami.

Wizards – Hornets, ça c’est pour le divertissement et le rire.

Anthony Edwards face aux Pacers, on passe les 40 ?

Début de saison compliqué des Mavs, séabce de rattrapage demandée ce soir face à Toronto.

Le Nicolabatumico entre les vieux Clippers et les jeunes Blazers.

La classique californienne entre les Lakers et les Kings, avec un nouveau 45/12/12 de Luka ?

Les Français en lice

Victor Wembanyama évidemment, on en a parlé ci-dessus et on ne fait que ça depuis jeudi matin.

Nolan Traoré qui croisera peut-être sa route, en tout cas ses genoux.

Guerschon Yabusele en voyage à Miami, avec ses deux copains Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara.

Alexandre Sarr face à Moussa Diabaté dans la raquette, avec Tidjane Salaün planqué dans les corners.

Rudy Gobert et Joan Beringer face aux Pacers.

Nico Batum face aux Blazers de Rayan Rupert et Sidy Cissoko.

Maxime Raynaud et les Kings qui affrontent les Lakers.

