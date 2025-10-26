La semaine des Français en NBA : Victor Wembanyama, entre terreur et fascination

La saison NBA a débuté pour nos 19 (!) Français, et chaque semaine on vous fera un point complet sur leurs stats et leurs perfs. Et ça commence très fort, puisqu’un « petit » Français n’a eu besoin que de deux matchs pour mettre la planète basket à ses pieds. Et on exagère même pas.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

On commence la saison par des énormes dingueries, tellement énormes qu’on a même du mal à les nommer, qu’on a carrément du mal à comprendre ce qu’on a vu. Une mixtape ahurissante en opening face à Anthony Davis, une masterclass défensive contre les Pelicans, et si la course au MVP s’arrêtait après deux matchs Victor Wembanyama serait sur le podium avec SGA et Luka Doncic. Oui, deux matchs c’est peu, mais honnêtement on est sous le choc.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 34,5 points à 63,6% dont 20% du parking, 80% aux lancers, 13 rebonds, 1,5 passe, 1 steal et 6 contre en 31 minutes

Vous ne verrez rien de plus hallucinant sur Twitter aujourd’hui.

Mesdames et messieurs ?

Voici les highlights du 1er match de la saison de Victor Wembanyama (40 points, 15 rebonds, 3 contres) 👽🇫🇷 pic.twitter.com/ZUBInmFXJl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Début de saison assez discret pour Rudy et les Wolves. Une victoire et une défaite, toujours ce rôle de défenseur ultime de l’une des meilleures défenses de la Ligue, logique pour l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la Grande Ligue.

Wolves @ Blazers : 10 points à 3/4 au tir et 4/6 aux lancers, 6 rebonds et 1 contre en 32 minutes

Wolves @ Lakers : 2 points à 1/2 au tir, 7 rebonds et 2 passes en 28 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 6 points à 66,7% au tir et 66,7% aux lancers, 6,5 rebonds, 1 passe et 0,5 contre en 30 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Double-double de moyenne pour Alexandre pour débuter cette saison 2, et avec des matchs face à Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis s’il vous plait. Titulaire indiscutable, il n’a pas encore réglé la mire de loin mais le début de saison est intéressant !

Wizards @ Bucks : 10 points à 5/10 au tir et 0/2 aux lancers, 11 rebonds et 3 passes en 25 minutes

Wizards @ Mavericks : 14 points à 5/10 au tir dont 0/1 du parking, 4/4 aux lancers, 9 rebonds, 5 passes, 1 steal et 3 contres en 26 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 12 points à 50% au tir dont 0% du parking, 66,7% aux lancers, 10 rebonds, 4 passes, 0,5 steal et 1,5 contre en 25,5 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Une bonne série face aux Raptors avant de se tourner la cheville et de voir sa première semaine stoppée net. Ce qu’on a vu du premier match nous suffit, le Z est déjà une vraie garantie dans le cinq des Hawks.

Hawks vs Raptors : 16 points à 7/13 au tir dont 2/6 du parking, 2 rebonds et 1 contre en 21 minutes

Hawks @ Magic : DNP

Hawks vs Thunder : DNP

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA :

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Des débuts timides statistiquement, mais Guerschon soit se faire à son nouveau rôle en sortie de banc. Deux fois Mike Brown l’a utilisé comme le sixième homme, on l’a vu un peu plus actif face aux Cavs, et ça n’est qu’une question de semaine avant que le Garden se rende compte de la pépite qui a débarqué en ville.

Knicks vs Cavs : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 12 minutes

Knicks vs Celtics : 3 points à 1/2 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 13 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 33,3% du parking, 3 rebonds et 0,5 passe en 12,5 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Blessé à la main, son retour est estimé autour du 1er novembre.

Wizards @ Bucks : DNP

Wizards @ Mavericks : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : –

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Passée la déception de la raclée subie en ouverture dans l’Utah, Nico et les Clippers ont remis les gars face aux Suns. Captain Batum reste le sixième homme et le poumon de l’équipe même si le temps de jeu, forcément, sera moindre cette saison au vu du roster très solide de Tyronn Lue. Mais il s’en fout Nico, il veut juste être champion.

Clippers @ Jazz : 3 points à 1/4 du parking, 2 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 steal en 15 minutes

Clippers vs Suns : 3 points à 1/2 du parking, 1 rebond et 1 steal en 8 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3 points à 33,3% au tir dont 33,3% du parking, 1,5 rebond, 0,5 passe, 1 steal et 0,5 contre en 11,5 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Pivot back-up du rookie Ryan Kalkbrenner, Moussa apporte son énergie sur ce début de saison et postule carrément pour une place de titulaire à court/moyen terme. Parti de loin, il est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs français de NBA.

Hornets vs Nets : 13 points à 5/7 au tir et 3/4 aux lancers, 9 rebonds, 1 steal et 1 contre en 21 minutes

Hornets @ Sixers : 6 points à 2/2 au tir et 2/7 aux lancers, 2 rebonds, 1 steal et 1 contre en 17 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 9,5 points à 77% au tir et 45% aux lancers, 5,5 rebonds, 1 steal et 1 contre en 19 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Lui aussi a montré de très bonnes choses lors du match d’ouverture, un peu moins face aux Sixers mais le début de saison est encourageant et le sophomore joue avec envie et semble enfin débarrassé de sa pression.

Hornets vs Nets : 10 points à 4/7 au tir dont 2/3 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Hornets @ Sixers : 3 points à 1/2 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 13 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 6,5 points à57% au tir dont 60% du parking, 4,5 rebonds et 1 passe en 15 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Toujours autant de galères pour trouver du temps de jeu, heureusement qu’Ousmane a une bague que vous n’aurez jamais.

Thunder vs Rockets : DNP

Thunder @ Pacers : 0 point à 0/3 du parking et 1 rebond dans 15 minutes

Thunder @ Hawks : 0 point à 0/1 au tir et 2 rebonds en 5 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 0 point à 0% au tir dont 0% du parking et 1,5 rebond en 10 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Il faudra batailler pour faire partie des cadres de l’équipe de Tiago Splitter. Comme dirait Chauncey Billups, on ne parierait pas dessus.

Blazers vs Wolves : DNP

Blazers vs Warriors : 1 rebond et 1 passe en 4 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1 rebond et 1 passe en 4 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

On aurait voulu dire que ce début de saison n’était Pacôme celui de l’an dernier mais malheureusement rebelote, l’ancien joueur d’Ulm est pour l’instant coincé au bout du banc des Knicks. New York a eu deux gros matchs pour commencer, la chance du Français devrait venir au premier blow-out.

Knicks vs Cavs : DNP

Knicks vs Celtics : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : –

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Le contrat two-way de Sidy ne laisse que peu d’espoir de le voir trainer avec le groupe de Splitter, mais le soldat reste dispo. On le verra probablement pas mal en G League, là où il devra – encore une fois – faire ses preuves.

Blazers vs Wolves : DNP

Blazers vs Warriors : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : –

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Non entré en jeu lors de l’opener, il a eu droit à quelques minutes face aux Lakers et il a même inscrit ses premiers points. Souvenez-vous qu’il y a cinq ans il n’avait jamais touché un ballon de basket…

Wolves @ Blazers : DNP

Wolves @ Lakers : 2 points à 1/1 au tir et 4 rebonds en 5 minutes

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 100% au tir et 4 rebonds en 5 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Hormis le fait que les Nets sont bien partis pour taper un 0-82, Nolan a fait une petite apparition remarquée lors du premier match à Charlotte. Resté sur le banc à Cleveland, il a eu la confirmation qu’il faudra aller chercher les minutes. Perdu pour perdu, faut y aller coach, non ?

Nets @ Hornets : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 passe et 2 steals en 9 minutes

Nets vs Cavs : DNP

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 3 points à 33,3% au tir dont 50% du parking, 1 passe et 2 steals en 9 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Rien à se mettre sous la dent pour le moment pour l’ancien Manceau.

Magic vs Heat : DNP

Magic vs Hawks : DNP

Magic vs Bulls : DNP

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA :

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Le Français le plus haut drafté en 2025 n’a toujours pas perdu un match en NBA mais il n’a toujours pas joué non plus.

Bulls vs Pistons : DNP

Bulls @ Magic : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA :

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Peu d’occasions de se montrer mais tout de même 11 minutes assez pleines à Phoenix. Ça va venir, les Kings l’adorent et ça va finir par se voir.

Kings @ Suns : 0 point à 0/1 au tir, 4 rebonds et 2 passes en 11 minutes

Kings vs Jazz : DNP

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 0 point à 0% au tir, 4 rebonds et 2 passes en 11 minutes

Rookie, 22 ans, Français, et c’est à lui qu’on demande de prendre le micro avant le premier match de la saison des Kings à domicile.

Ça veut tout dire, non ?

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/3LaV0vi8hN

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) October 25, 2025

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Toujours rien pour le dernier signé de la bande, qui devra également attendre les mini-fenêtres pour s’y glisser et se montrer. Mais sa présence et celles de deux autres Français lors de la présentation du premier match au Garden était un grand moment.

Knicks vs Cavs : DNP

Knicks vs Celtics : DNP

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : –