On aurait aimé vous dire que cette nuit de NBA fut fantastique, mais en vérité elle a surtout été la première nuit « normale » de la saison, entendez par là une nuit sans énorme dinguerie, sans besoin de prendre quatre douches entre 3h et 7h. Et ça fait du bien.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Belle victoire des Bulls à Orlando, la deuxième en deux matchs. Les deux rookies français Noa Essengue (Bulls) et Noah Penda (Magic) n’ont pas eu droit à la moindre minute de jeu.

Le Thunder, toujours invaincu, avec Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren à plus de 30 points et un Ajay Mitchell décidément bien chaud ? Face à des Hawks privés de trois de leurs titulaires ? +17 pour les champions en titre, circulez y’a rien à voir.

Grosse victoire des Grizzlies face à des Pacers déjà lessivés, avec une énorme perf du rookie Cedric Coward (27 points à 6/6 du parking).

Victoire rassurante des Sixers contre les Hornets, Joel Embiid a été dominant sur de courtes séquences. Pour les Hornets LaMelo Ball ne pouvait pas tout faire et les deux Français Moussa Diabaté et Tidjane Salaün ont tous les deux eu droit à une quinzaine de minutes.

Grosse victoire des Nuggets face aux Suns, avec un Nikola Jokic qui ne s’est pas emmerdé à shooter (14 points, 14 rebonds et 15 passes à 5/8 au tir)

Le highlight de la nuit :

AARON GORDON 360 SLAM 😱

NUGGETS LEAD AT THE BREAK.

📺 NBA League Pass

📲 https://t.co/7Dn4QFI6Ue pic.twitter.com/HN8s6lRcla

— NBA (@NBA) October 26, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir