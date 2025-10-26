TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
La nuit des Français en NBA : Noa Essengue et Noah Penda attendent toujours leur tour

Le 26 oct. 2025 à 03:45 par Giovanni Marriette

Noah Penda Orlando Magic
Source image : YouTube

9 points et 7 rebonds c’est pas mal du tout, sauf que c’est le total des six Français potentiellement en tenue cette nuit. Du coup ça fait pas lourd mais, promis, ce soir ça devrait changer.

Les résultats de la nuit

Tidjane Salaün

3 points et 5 rebonds en 13 minutes pour le Titi, toujours bien implanté en sortie de banc.

Moussa Diabaté

6 points et 2 rebonds en sortie de banc pour Moussa, on ne regarde pas les pourcentages aux lancers car le dimanche est un jour heureux.

Ousmane Dieng

5 petites minutes pour Ous, il faut dire qu’en ce moment le banc du Thunder cause beaucoup plus belge que français.

Noah Penda et Noa Essengue

On attend toujours pour voir les grands débuts des deux rookies. « Patience est mère de sûreté », enfin presque.

Zaccharie Risacher

Toujours blessé à la cheville depuis le premier match, Zacch n’a pas participé à la défaite des Hawks face au Thunder

Le programme NBA de ce soir

  • 19h : Spurs (Victor Wembanyama) – Nets (Nolan Traoré)
  • 20h30 : Pistons – Celtics
  • 23h : Cavs – Bucks
  • 23h : Heat – Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara)
  • 23h : Wizards (Alex Sarr) – Hornets (Tidjane Salaün et Moussa Diabaté)
  • 0h : Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer)- Pacers
  • 0h30 : Mavericks – Raptors
  • 2h : Clippers (Nicolas Batum) – Blazers (Rayan Rupert et Sidy Cissoko)
  • 2h : Kings (Maxime Raynaud) -Lakers
