Le 26 oct. 2025 à 03:45 par Giovanni Marriette

9 points et 7 rebonds c’est pas mal du tout, sauf que c’est le total des six Français potentiellement en tenue cette nuit. Du coup ça fait pas lourd mais, promis, ce soir ça devrait changer.

Les résultats de la nuit

Tidjane Salaün

3 points et 5 rebonds en 13 minutes pour le Titi, toujours bien implanté en sortie de banc.

Moussa Diabaté

6 points et 2 rebonds en sortie de banc pour Moussa, on ne regarde pas les pourcentages aux lancers car le dimanche est un jour heureux.

Ousmane Dieng

5 petites minutes pour Ous, il faut dire qu’en ce moment le banc du Thunder cause beaucoup plus belge que français.

Noah Penda et Noa Essengue

On attend toujours pour voir les grands débuts des deux rookies. « Patience est mère de sûreté », enfin presque.

Zaccharie Risacher

Toujours blessé à la cheville depuis le premier match, Zacch n’a pas participé à la défaite des Hawks face au Thunder

Le programme NBA de ce soir