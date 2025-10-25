Programme NBA : nouveau carton pour Shai Gilgeous-Alexander à Atlanta ?
Le 25 oct. 2025 à 15:28 par Nicolas Meichel
La NBA ralentit un peu le rythme ce samedi, avec « seulement » cinq matchs au menu. Mais ce n’est pas pour autant qu’on n’aura pas de grosses dingueries : Shai Gilgeous-Alexander fait partie des stars qui fouleront les parquets, et ça pourrait faire très mal. Allez, on envoie le programme NBA.
Le programme NBA du soir
- 1h : Magic – Bulls
- 1h30 : Hawks – Thunder
- 1h30 : Sixers – Hornets
- 2h : Grizzlies – Pacers
- 2h : Nuggets – Suns
Le match à ne pas rater : Hawks – Thunder
35 points dans une victoire en double prolongation contre Houston, 55 dans un succès en double overtime face à Indiana, Shai Gilgeous-Alexander est déjà en mode MVP. Prochaine étape pour SGA ? Cette nuit à Atlanta.
Face à des Hawks ambitieux qui l’ont emporté hier à Orlando (après une défaite bien crade en ouverture), Shai pourrait bien nous lâcher un nouveau carton, à condition d’avoir les jambes après avoir totalisé… 92 minutes en deux matchs. Sans Jalen Williams, Gilgeous-Alexander se démultiplie en attaque pour permettre au Thunder de rester invaincu pour l’instant. La défense d’Atlanta n’a qu’à bien se tenir.
Shai this season:
45.0 PPG
6.5 RPG
5.0 APG
2.0 SPG
1.5 BPG
Picking up where he left off. pic.twitter.com/gwSrBim9xd
— StatMuse (@statmuse) October 24, 2025
Les Français en lice
- On espère le retour de Zaccharie Risacher (cheville) lors de Hawks – Thunder.
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) à Philadelphie.
- On espère voir les rookies Noa Essengue et Noah Penda sur le parquet lors de Magic – Bulls.
- Pareil pour Ousmane Dieng à Atlanta.