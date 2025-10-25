Seulement 21e attaque l’an passé, le Miami Heat a décidé de lâcher les chevaux en ce début de saison et de jouer à 100 à l’heure. Première victime de cette nouvelle philosophie ? Les Grizzlies, qui ont complètement pris l’eau hier !

Lors du déplacement du Heat à Memphis la saison dernière, Miami avait été limité à 91 points. La nuit dernière, les hommes d’Erik Spoelstra ont planté 86 pions en… une mi-temps.

C’est tout simplement un record de franchise pour Miami, et un record de points encaissés pour Memphis en une seule période. Au final, le Heat a terminé avec 146 points au compteur, 34 passes décisives, à 55/102 au tir dont 19/40 à 3-points !

Des chiffres insensés pour une équipe pas réputée pour son explosivité offensive, et privée de son top scoreur Tyler Herro.

😳😳😳😳 la violence…

Mi-temps à Memphis… pic.twitter.com/2qiTo1LhO2

Pour tenter de combler l’absence d’Herro et remédier aux problèmes offensifs de l’an dernier, Coach Spo a donné une consigne claire à ses joueurs : courir à fond, se passer la balle le plus vite possible, et dégainer. Dans le jargon on parle de basket « run-and-gun ». Et cela a complètement surpris les Grizzlies, diminués certes mais surtout complètement dépassés.

Ce qu’on a vu la nuit dernière, c’est notamment un Bam Adebayo agressif et en feu à 3-points (4/8). Le leader du Heat symbolise bien la nouvelle philosophie floridienne, mais c’est vraiment un effort collectif qui est demandé par Spoelstra. Alors tout le monde s’y met.

Sur panier encaissé comme sur stop défensif, le Heat galope et remonte la balle ASAP, soit pour lâcher une banderille de loin, soit pour mettre la pression sur la défense en attaquant le panier et jouer à fond le rebond offensif (17 hier). Parmi les joueurs qui se régalent dans ce nouveau style de basket : Norman Powell, Simone Fontecchio, Jaime Jaquez Jr., Nikola Jovic ou encore l’athlétique Kel’el Ware, titularisé aux côtés de Bam hier.

THIS MIGHT ONE OF THE GREATEST BOX SCORES IN MIAMI HEAT HISTORY

EVERYONE WAS EATING🗣️ pic.twitter.com/z5TPjxDk8x

Sur les deux premiers matchs, le Miami Heat possède tout simplement le rythme de jeu le plus élevé de toute la NBA, alors que les Floridiens étaient 27e l’an dernier. Certes ce n’est que le début de saison, mais on peut déjà parler d’une révolution.