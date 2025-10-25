Après AJ Dybantsa et Cameron Boozer, on attendait avec impatience les débuts de Darryn Peterson à Kansas, lui qui fait partie des favoris pour être premier choix à la Draft NBA 2026. On peut dire que le nouvel arrière des Jayhawks n’a pas déçu.

Devant une trentaine de scouts NBA, Peterson n’a eu besoin que d’une mi-temps lors d’un match exhibition pour montrer qu’il est bien et bien le phénomène annoncé.

Potentiel 1er choix de la Draft 2026, Darryn Peterson a fait forte impression lors de ses débuts à Kansas :

🔸 24 points (sur 26) en 1e MT

🔸 9/15 au tir

🔸 6/10 à 3-points

Tellement propre, tellement smooth, tellement facile… 🔥🔥pic.twitter.com/kavxRzEehE

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) October 25, 2025

Face à Louisville, où évolue un autre prospect cinq étoiles en Mikel Brown Jr., Darryn Peterson a explosé lors de la première période avec 24 de ses 26 points. Le talent offensif, les fondamentaux, et surtout le shoot extérieur de Peterson font déjà des ravages, et l’arrière devrait martyriser les défenses tout au long de la saison universitaire.

Après avoir marqué les esprits lors de sa dernière année au lycée, Darryn Peterson est l’un des grands favoris pour être sélectionné en premier lors de la Draft NBA 2026. Ses principaux concurrents ? AJ Dybantsa et Cameron Boozer, qui ont aussi cartonné lors de leur première apparition en NCAA.