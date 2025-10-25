La NBA, c’est un monde de grands, mais aussi un monde où des très grands peuvent rencontrer des très petits. 71 centimètres séparent Gheorghe Muresan (2m31) de Muggsy Bogues (1m60). Voilà ce que ça donne sur une photo.

L’image de fou 😭

D’un côté Gheorghe Muresan (2m31, plus grand joueur all-time en NBA avec Manute Bol)

De l’autre Muggsy Bogues (1m60, plus petit joueur all-time en NBA)

Et ils ont joué en NBA à la même époque !

pic.twitter.com/p6nMKPCMSp

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) October 24, 2025

Gheorghe Muresan et Muggsy Bogues se connaissent bien puisque les deux ont joué en NBA à la même époque (les années 1990), après l’arrivée de Muresan en provenance de Pau-Orthez.

La photo de ces deux phénomènes côte à côte est juste exceptionnelle, et en rappelle une autre qui a servi de couverture pour un excellent livre de basket.